Ùn tắc trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do đứt cáp quang thu phí

TPO - Từ trưa và đến tối 24/4, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chiều về Hà Nội đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng do hệ thống thanh toán điện tử thu phí không dừng (ETC) bị liệt. Nguyên nhân được xác định, do nhân viên cắt cỏ làm đứt cáp quang.

Theo đó, bắt đầu từ 12h trưa nay, nhiều xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lưu thông theo hướng về Hà Nội khi đến trạm thu phí cuối tuyến được trên tại địa phận huyện Văn Giang, Hưng Yên đã không thể thanh toán phí bằng thẻ ETC. Để qua được trạm thu phí, tất cả phương tiện tại các làn thu phí ETC đã phải rẽ sang làn trả phí bằng tiền mặt. Sự việc này đã làm cho các làn thu phí truyền thống ùn tắc. Đến thời đểm từ 15h đến 17h chiều 24/4, ùn tắc trên cao tốc Hà Nội – Hải Phong chiều về Hà Nội đã kéo dài cả km. Thông tin với với PV Tiền Phong, bà Bùi Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Cty Quản lý khai thác đường cao tốc ô tô Hà Nội – Hải Phòng thuộc Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam – VIDIFI (Nhà đầu tư tuyến cao tốc) cho biết, do trong quá trình cắt cỏ, phát quang bụi rậm 2 bên tuyến đường, nhân viên làm việc đã sơ ý làm đứt sợi dây cáp quang truyền dẫn số liệu đến các điểm thu phí ETC trên tuyến. Sự cố đã làm dừng hoạt động các làn thu phí ETC chiều về Hà Nội. Theo bà Quỳnh, sự cố xảy ra thời điểm khoảng trước 12h trưa 24/4, đến 15 giờ, sự cố đứt cáp quang đã nối lại và các trạm thu phí hướng về Hà Nội trong đó có trạm cuối tại Văn Giang đã hoạt động bình thường. Về thực tế đến sau 19h, ùn tắc vẫn xảy ra, bà Quỳnh cho biết, do còn những xe nhận vé thanh toán bằng tiền mặt từ đầu vào Hải Phòng, nên khi về đến trạm cuối ở Văn Giang các xe này vẫn phải tập trung tại làn thu phí truyền thống để trả tiền mặt. Đến 18h, tình trạng ùn tắc trên cao tốc đã cơ bản được giải quyết. Trả lời PV Tiền Phong về việc, theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dù bất cứ nguyên nhân gì nhưng ùn tắc xảy ra tại trạm thu phí 700 mét là phải xả trạm, tuy nhiên ùn tắc trên tuyến xảy ra từ 15h đến 18h, nhà đầu tư vẫn không xả trạm, bà Quỳnh cho biết, để xả được trạm phải giải quyết rất nhiều thủ tục, hơn nữa, sự cố chỉ xảy ra với làn ETC, trong khi các làn khác vẫn hoạt động bình thường nên nhà đầu tư không thể xả trạm. Để khắc phục những sự cố tương tự, bà Quỳnh cho biết, ngay từ ngày mai, nhà đầu tư bắt tay triển khai đường truyền dự phòng (đường truyền thứ 2), để thời gian tới nếu gặp sự cố tương tự đối với các trạm thu phí, nhà đầu tư sẽ có đường truyền thứ 2 này để thay thế. Tai nạn liên hoàn khiến 9 người thương vong Đề xuất đấu giá biển ô tô: Xe con tại Hà Nội, TPHCM khởi điểm 40 triệu đồng Hàng chục tỷ khắc phục sự cố sạt lở ở cửa ngõ Đà Lạt, cứu nguy dãy nhà trên đồi Trọng Đảng