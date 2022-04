Nhiều tồn tại ở trạm thu phí BOT số 2 trên quốc lộ 5 Hải Phòng

TPO - Trạm thu phí BOT số 2 trên quốc lộ 5 tại Hải Phòng còn tồn tại nhiều vấn đề như: xe ưu tiên không đúng đối tượng, xe vượt trạm thu phí không dừng...

Cục Quản lý Đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) vừa công bố kết quả kiểm tra, giám sát liên tục 5 ngày (từ ngày 29/3 - 3/4/2022) tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ số 2, quốc lộ 5, TP Hải Phòng (do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI) quản lý và khai thác.

Cục Quản lý đường bộ I đánh giá, số liệu doanh thu, lưu lượng giữa kế toán, hệ thống hậu kiểm và đếm xác suất thực tế là khớp. Một số giao dịch bất thường đều có giải trình cụ thể nguyên nhân, không phát hiện thất thoát trong công tác thu phí.

Cụ thể, tổng doanh thu 15 ca trong các ngày giám sát là hơn 4 tỷ đồng, đạt hơn 80% so với cùng kỳ tháng 3, 4 năm 2021. Số thu bình quân 1 ngày trong 5 ngày kiểm tra là hơn 814 triệu đồng.

Bên cạnh đó, số thu bình quân 1 ngày của 5 ngày liền kề trước đó là hơn 801 triệu đồng. Số thu bình quân 1 ngày của 5 ngày tháng trước là hơn 818 triệu đồng. Số thu bình quân 1 ngày của 3 tháng trước là hơn 767 triệu đồng. Số thu bình quân 1 ngày của 6 tháng trước là hơn 830 triệu đồng. Số thu bình quân 1 ngày của 1 năm trước là hơn 875 triệu đồng.

Kết quả giám sát vòng ngoài cabin cho thấy, không có hiện tượng đưa vé ngoài luồng vào cabin cho nhân viên bán vé và không có hiện tượng nhân viên bán vé đưa tiền ra ngoài. Kiểm tra xác suất một vài cabin, nhân viên bán vé đều xé vé và thu tiền đúng mệnh giá, chủng loại phương tiện.

Tuy nhiên, Cục Quản lý đường bộ I cũng chỉ ra một số tồn tại của VIDIFI trong việc quản lý, khai thác trạm thu phí, trong đó có việc số xe ưu tiên chưa đúng đối tượng. Bên cạnh đó, VIDIFI chưa cập nhập số liệu về thời gian thu còn lại và doanh thu tháng trước tại bảng điện tử công khai các thông tin trong quá trình thu phí theo quy định tại Thông tư số 45/2021 của Bộ GTVT.

Nhằm khắc phục các tồn tại trong công tác thu phí, Cục Quản lý đường bộ I yêu cầu VIDIFI tăng cường các biện pháp hạn chế xe nối đuôi, vượt trạm, có phương án tổ chức giao thông đối với các trường hợp xe không đủ điều kiện đi vào làn thuần ETC (thu phí không dừng) xe có thẻ ETC nhưng hệ thống không đọc được, xe có thẻ ETC đi sau mở cho xe trước.

Đồng thời, VIDIFI cần kiểm soát chặt chẽ đối với các xe miễn giảm địa phương, xe ưu tiên chưa đúng quy định. Sớm cập nhật đầy đủ thông tin số liệu về thời gian thu còn lại và doanh thu tháng trước tại bảng điện tử công khai các thông tin trong quá trình thu phí theo quy định và thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo theo các điều khoản của hợp đồng dự án.