Ùn tắc kéo dài từ sáng sớm, trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình xả trạm

TPO - Sáng 30/4, phương tiện tiếp tục tăng cao trên các tuyến đường cửa ngõ, quốc lộ và cao tốc từ Hà Nội về các tỉnh thành. Do công tác thu phí để xảy ra ùn tắc kéo dài nên CSGT đã yêu cầu trạm Cao Bồ trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ phải xả trạm.

Từ 5h hôm nay (30/4), trên các tuyến đường cửa ngõ, cao tốc như Pháp Vân – Ninh Bình, Hà Nội – Hải Phòng, Nội Bài – Lào Cai, Láng – Hòa Lạc, Ba La – Xuân Lai.., lượng phương tiện di chuyển từ nội thành hướng đi các tỉnh, thành tiếp tục tăng cao. Từ mờ sáng, trên các tuyến đường Vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã xảy ra ùn ứ.

Trên tuyến Pháp Vân – Ninh Bình, tuy là cao tốc nhưng nhiều đoạn phương tiện phải xếp hàng 3 hàng 4 để lưu thông với tốc độ 5 đến 10 km/h. Tại trạm thu phí Cao Bồ (trạm cuối tuyến cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình), thời điểm từ 7 đến 8h hôm nay, phương tiện ùn ứ kéo dài cả km. Riêng làn thu phí ETC, tuy là thu phí không dừng, nhưng thực tế lại là nơi ùn ứ phương tiện kéo dài nhất. Nguyên nhân do lưu lượng phương tiện lớn, nhưng trạm chỉ có duy nhất 1 làn ETC.

Trước tình hình ùn ứ kéo dài, đại diện Cục CSGT đã yêu cầu đơn vị quản lý trạm thu phí xả trạm. Theo đó, bắt đầu từ 8h02, trạm thu phí Cao Bồ trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng về Ninh Bình đã xả trạm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại úy Đinh Văn Sơn, Phó đội trưởng, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cho biết, sau khi xả trạm, phương tiện đã lưu thoát qua trạm thu phí nhanh hơn.

“Sau gần 1 giờ xả trạm, tình hình ùn ứ tại trạm thu phí Cao Bồ đã được giải quyết, đơn vị quản lý trạm đã đề nghị cho thu phí trở lại”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, trên cả tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình, chỉ có trạm Cao Bồ cuối tuyến là có làn thu phí ETC bất hợp lý nhất. Lượng phương tiện đi hết tuyến cao tốc rất lớn nhưng tại đây nhà đầu tư (Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC) chỉ bố trí có 1 làn ETC là quá bất cập. Tình trạng này đã tạo thành nút thắt cổ chai ngay tại trạm thu phí, vì lượng xe dán thẻ ETC rất nhiều nhưng tại đây có trên 5 làn thu phí tiền mặt nhưng lại chỉ có 1 làn ETC.

“Để đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ lễ này, Cục CSGT đã có phương án điều tiết giao thông linh động. Theo đó, nếu công tác thu phí để xảy ra ùn tắc kéo dài chúng tôi sẽ yêu cầu xả trạm”, ông Sơn nói.