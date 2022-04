Người dân nườm nượp đổ ra bến xe Hà Nội về quê nghỉ lễ

TPO - Bắt đầu từ hôm nay, các bến xe trên địa bàn Hà Nội thực hiện cao điểm phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do hôm nay lượng khách đổ ra bến xe tăng đột biến so với ngày thường, dẫn đến lần đầu tiên trong 2 năm qua, nhiều xe khách phải từ chối nhận khách do xe đã hết chỗ.





Trao đổi với PV Tiền Phong chiều nay (29/4), Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng xe chở khách xuất bến tính đến 15h chiều nay là hơn 650 lượt, tăng khoảng 40% so với ngày thường. Với lượng khách đổ ra bến, ông Thành cho biết, khoảng 1,2 vạn, tăng gấp đôi so với ngày thường. Theo ông Thành, để giải tỏa lượng khách tăng, chiều nay bến xe đã huy động 20 lượt xe tăng cường. Theo ông Thành, tuy lượng khách tăng gấp đôi so với những ngày thường trong thời gian qua, nhưng nếu tính về công suất bến thì lượng xe và khách tăng trên mới gần tương đương lượng khách khi chưa có dịch COVID-19 Trọng Đảng