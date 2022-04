Trạm thu phí đường bộ trong dịp nghỉ lễ: Phải xả trạm nếu ùn tắc

TP - Sau hàng loạt sự cố các làn thu phí không dừng (ETC) ở nhiều nơi không thể nhận diện xe qua lại gây tê liệt giao thông nhiều giờ, dư luận đặt câu hỏi giải pháp nào cho việc đảm bảo giao thông thông suốt tại các trạm thu phí, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới. Để đảm bảo giao thông thông suốt, lần đầu tiên, Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải xả trạm khi xảy ra ùn tắc.

Sự cố đứt cáp quang khiến trạm thu phí trên đường Hà Nội đi Hải Phòng dẫn đến ùn tắc giao thông, xe đi lại phải xếp hàng dài đến 700m làm cho nhiều người lo lắng khi việc đi lại trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới. Hiện tại, mỗi ngày tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có từ 50.000 đến 70.000 lượt xe lưu thông, có hơn 50% làn thu phí đã áp dụng thu phí tự động ETC. Giá vé ô tô dưới 12 chỗ ngồi đi hết tuyến đường là khoảng 180.000 đồng/lượt.

Bà Bùi Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Cty Quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đơn vị thuộc Tổng Cty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI) cho biết, khoảng 55 đến 60% xe qua trạm thanh toán bằng phí tự động ETC.

Về việc có hàng nghìn ô tô bị ùn tắc kéo dài tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều về Hà Nội ngày 24/4, bà Quỳnh cho biết: “Sự việc vừa qua là sự cố không mong muốn và gây ảnh hưởng ít nhiều đến việc đi lại của người tham gia giao thông. Ngay khi sự việc xảy ra, VIDIFI đã nỗ lực khắc phục. Đến nay sự cố và đoạn đứt cáp đã được khắc phục hoàn toàn. Về lâu dài VIDIFI đang tính toán xây dựng đường truyền dự phòng”.

Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (C08), Bộ Công an cho biết, sau khi ùn ứ kéo dài xảy ra do hệ thống thanh toán phí ETC không hoạt động, đại diện C08 đã đề nghị nhà đầu tư xả trạm. Tuy nhiên, đề nghị này không được nhà đầu tư thực hiện. Do để xảy ra ùn tắc kéo dài tại khu vực trạm, đại diện C08 đã làm việc với đại diện nhà đầu tư và lập biên bản xử lý sự việc trên.

Trả lời PV Tiền Phong “vì sao trạm gây ùn tắc, xe xếp hàng chờ qua trạm kéo dài đến hơn 700 mét, nhà đầu tư không xả trạm?”, bà Bùi Thị Quỳnh cho biết, để xả trạm cần phải làm rất nhiều thủ tục, văn bản. Việc VIDIFI duy trì thu phí là để hoàn vốn theo hợp đồng và thu cho ngân sách nhà nước. Hơn nữa, chưa có quy định nào nêu về việc ùn tắc hơn 700 mét phải xả trạm...

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi nắm được sự việc đã yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Lần đầu tiên Hà Nội yêu cầu ‘’xả trạm’’ khi ùn tắc

Ngoài sự cố đứt cáp trạm thu phí tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gần đây, đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ vừa qua, ở cao tốc và các tuyến quốc lộ từ các tỉnh về Hà Nội đều xảy ra ùn tắc tại trạm thu phí. Trong đó trạm thu phí Thường Tín, thuộc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình; Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài trên đường Võ Văn Kiệt (Đông Anh); trạm Km6 thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai… đều thường xuyên xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân ùn tắc được xác định là làn thu phí ETC bố trí bất hợp lý, hệ thống công nghệ hoạt động chập chờn... dẫn đến ùn ứ lượng xe qua trạm.

Để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc tương tự trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới tại các trạm thu phí nói trên, lần đầu tiên lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo các đơn vị quản lý trạm thu phí trên địa bàn Hà Nội 3phải dừng thu phí, xả trạm nếu để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu Sở GTVT, Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, trong đó Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan chủ động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, chú trọng các khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn, ùn tắc giao thông, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm... Các đơn vị cũng “chủ động tạm dừng thu phí, xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài”, văn bản nêu rõ.