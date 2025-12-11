Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B SEA Games 33, tiến thẳng vào Bán kết, sẽ gặp đối thủ nào?

LINH LÊ

HHTO - Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia ở lượt cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có mặt ở bán kết với ngôi đầu bảng B.

Chiều 11/12, U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Malaysia 2-0, qua đó ghi danh bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đội đầu bảng B. Những người ghi bàn cho đội bóng áo đỏ là Hiểu Minh (phút 11) và Minh Phúc (22).

597380781-1186658800334698-7464993933674988079-n.jpg

Theo kết quả vòng bảng tại SEA Games 33, U22 Philippines là đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết sau khi dẫn đầu bảng C với những kết quả ấn tượng, bao gồm việc đánh bại U22 Indonesia.

Với cơ cấu thi đấu ở SEA Games 33, các đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng bán kết. Việc U22 Philippines vượt qua vòng bảng với ngôi đầu giúp họ trở thành đối thủ của U22 Việt Nam ở vòng bán kết.

Cuộc đối đầu này sẽ diễn ra trong trận bán kết 1 vào 15h30 ngày 15/12, hứa hẹn là một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội có phong độ tốt nhất của giải.

image.jpg

Chạm trán U22 Philippines là thử thách không hề dễ dàng, bởi đội bóng này đã gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng. Tuy nhiên, với phong độ ổn định và tinh thần thi đấu cao sau thành tích dẫn đầu bảng B, U22 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tiến thẳng vào chung kết và cạnh tranh huy chương vàng SEA Games 33.

Người hâm mộ đang kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà tại đấu trường khu vực.

coverfb.jpg
LINH LÊ
#U22 Việt Nam #SEA Games 33 #bảng B #bán kết #bóng đá nam #U22 Malaysia #Kim Sang-sik

Cùng chuyên mục