U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B SEA Games 33, tiến thẳng vào Bán kết, sẽ gặp đối thủ nào?

HHTO - Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia ở lượt cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có mặt ở bán kết với ngôi đầu bảng B.

Chiều 11/12, U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Malaysia 2-0, qua đó ghi danh bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đội đầu bảng B. Những người ghi bàn cho đội bóng áo đỏ là Hiểu Minh (phút 11) và Minh Phúc (22).

Theo kết quả vòng bảng tại SEA Games 33, U22 Philippines là đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết sau khi dẫn đầu bảng C với những kết quả ấn tượng, bao gồm việc đánh bại U22 Indonesia.

Với cơ cấu thi đấu ở SEA Games 33, các đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng bán kết. Việc U22 Philippines vượt qua vòng bảng với ngôi đầu giúp họ trở thành đối thủ của U22 Việt Nam ở vòng bán kết.

Cuộc đối đầu này sẽ diễn ra trong trận bán kết 1 vào 15h30 ngày 15/12, hứa hẹn là một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội có phong độ tốt nhất của giải.

Chạm trán U22 Philippines là thử thách không hề dễ dàng, bởi đội bóng này đã gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng. Tuy nhiên, với phong độ ổn định và tinh thần thi đấu cao sau thành tích dẫn đầu bảng B, U22 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tiến thẳng vào chung kết và cạnh tranh huy chương vàng SEA Games 33.

Người hâm mộ đang kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà tại đấu trường khu vực.