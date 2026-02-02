Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026): Tuyên ngôn hành động mới của hệ thống chính trị

TP - “Tinh thần "nói ít, làm nhiều, làm nhanh, làm đúng, làm đến nơi đến chốn" mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không chỉ là yêu cầu về tác phong công tác, mà thực sự là một tuyên ngôn hành động mới của hệ thống chính trị, đặt ra những đòi hỏi rất rõ ràng đối với phương thức lãnh đạo, quản lý và giám sát quyền lực trong giai đoạn tới”, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chia sẻ với Tiền Phong nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trọng dụng nhân tài, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội, ngày 23/1. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, gắn yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín với đòi hỏi “ngang tầm nhiệm vụ” trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thông điệp cốt lõi mà Đại hội XIV đặt ra đối với công tác cán bộ hiện nay là gì, thưa ông?

Có thể khái quát thông điệp cốt lõi mà Đại hội XIV đặt ra đối với công tác cán bộ là yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự “đủ tâm - đủ tầm - đủ uy tín - dám chịu trách nhiệm”, đủ năng lực dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao tính tự chủ chiến lược ngày càng rõ nét, Đại hội XIV nhấn mạnh rằng, công tác cán bộ không thể chỉ dừng lại ở việc đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn, mà phải hướng tới chất lượng thực chất, năng lực hành động và hiệu quả công việc.

Việc lựa chọn, sử dụng cán bộ phải dựa trên phẩm chất, năng lực và kết quả cụ thể; gắn chặt quyền hạn với trách nhiệm; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết sàng lọc những người thiếu năng lực, thiếu uy tín.

“Không chỉ cá nhân tôi, mà cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân cả nước đều kỳ vọng Trung ương khóa mới sẽ là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, hành động hiệu quả, đủ tầm dẫn dắt đất nước phát triển nhanh nhưng bền vững trong nhiệm kỳ mới”. Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ.

Nói cách khác, Đại hội XIV đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “ngang tầm nhiệm vụ lịch sử mới”, đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức và khát vọng cống hiến để biến chủ trương, nghị quyết của Đảng thành những kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Theo ông, đâu là những điều kiện tiên quyết để chuyển mạnh từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc”?

Để làm tốt điều này, theo tôi, cần hội đủ một số điều kiện tiên quyết. Trước hết là hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ theo hướng thực chất, minh bạch, trong đó quy trình phải thực sự là công cụ sàng lọc, lựa chọn người có năng lực và uy tín, tránh hình thức, nặng thủ tục mà nhẹ chất lượng.

Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ tiêu chí đánh giá cán bộ, gắn chặt với kết quả và sản phẩm cụ thể; không chỉ dựa vào hồ sơ, bằng cấp hay quá trình công tác, mà dựa vào hiệu quả điều hành, khả năng giải quyết vấn đề và mức độ tín nhiệm trong thực tiễn.

Một yêu cầu quan trọng khác là gắn phân công, phân quyền với trách nhiệm cá nhân, mỗi vị trí đều phải có yêu cầu rõ ràng, đo lường được; người được giao quyền phải chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả. Đồng thời, phải thiết lập cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời, có đủ dũng khí chính trị để điều chuyển, miễn nhiệm cán bộ yếu kém, thiếu uy tín, song song với việc tạo điều kiện cho cán bộ có năng lực được thử thách, rèn luyện và phát huy.

Đặc biệt, cần xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Khi môi trường làm việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo, liêm chính và cống hiến, thì “đúng người, đúng việc” mới trở thành thực chất, chứ không chỉ là khẩu hiệu.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ

Có thể nói, chuyển từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc” chính là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động và phát triển, lấy hiệu quả và sự phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất của công tác cán bộ.

Ðảng mạnh vì có kỷ luật nghiêm

Văn kiện Đại hội XIV quán triệt nguyên lý xuyên suốt: “Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm”, gắn chặt kỷ luật với đạo đức cách mạng và tinh thần phụng sự nhân dân. Ông đánh giá thế nào về vai trò của kỷ luật Đảng trong việc củng cố niềm tin xã hội, đồng thời làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ?

Trong bối cảnh hiện nay, kỷ luật Đảng không chỉ là công cụ quản lý nội bộ, mà còn là nền tảng đạo đức cách mạng và sức mạnh chính trị của Đảng cầm quyền, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc củng cố niềm tin xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Trước hết, kỷ luật nghiêm minh, công bằng và nhất quán là thước đo bản lĩnh cầm quyền của Đảng. Việc kiên quyết xử lý vi phạm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng, Đảng đặt lợi ích của nhân dân, kỷ cương và phép nước lên trên hết. Điều đó trực tiếp củng cố niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và tính nghiêm minh của hệ thống chính trị.

Kỷ luật Đảng gắn với đạo đức cách mạng còn là “bộ lọc” quan trọng để làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Kỷ luật không chỉ nhằm xử lý sai phạm, mà còn có ý nghĩa cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa, góp phần sàng lọc những cán bộ suy thoái, thiếu trách nhiệm, thiếu uy tín; đồng thời bảo vệ, khích lệ những cán bộ liêm chính, tận tụy, dám dấn thân vì lợi ích chung.

Quan trọng hơn, kỷ luật Đảng tạo nền tảng cho tinh thần phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Khi kỷ luật được thực thi nghiêm túc, cán bộ, đảng viên buộc phải tự soi, tự sửa, giữ gìn chuẩn mực đạo đức, nâng cao trách nhiệm công vụ, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm nhanh, làm đúng, làm đến nơi đến chốn”. Theo ông, tinh thần này đặt ra những đòi hỏi gì đối với phương thức lãnh đạo, quản lý và giám sát quyền lực trong giai đoạn tới?

Tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm nhanh, làm đúng, làm đến nơi đến chốn” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không chỉ là yêu cầu về tác phong công tác, mà thực sự là một tuyên ngôn hành động mới của hệ thống chính trị, đặt ra những đòi hỏi rất rõ ràng đối với phương thức lãnh đạo, quản lý và giám sát quyền lực trong giai đoạn tới.

Tinh thần này đòi hỏi đổi mới toàn diện cách thức vận hành quyền lực, theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Đối với phương thức lãnh đạo, cần chuyển mạnh từ chỉ đạo bằng nghị quyết, khẩu hiệu sang lãnh đạo bằng kết quả và sản phẩm cụ thể; mỗi chủ trương đều phải đi kèm mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng.

Trong quản lý nhà nước, yêu cầu đặt ra là đề cao kỷ luật hành chính, tinh gọn quy trình, rút ngắn thời gian ra quyết định và tổ chức thực hiện, nhưng đồng thời phải bảo đảm làm nhanh nhưng không làm ẩu, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đủ năng lực, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm và dám hành động vì lợi ích chung.

Về giám sát và kiểm soát quyền lực, tinh thần “làm đến nơi đến chốn” yêu cầu giám sát phải đi vào thực chất, theo dõi đến cùng kết quả cuối cùng, không dừng ở kiểm tra hình thức hay báo cáo trên giấy. Cơ chế giám sát của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân cần được vận hành đồng bộ, minh bạch, gắn chặt trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực thi.

Đại hội XIV đã bầu đủ 200 Ủy viên Trung ương, đánh dấu bước chuyển quan trọng về nhân sự lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Từ góc nhìn của một đại biểu Quốc hội, ông kỳ vọng đội ngũ Trung ương khóa mới sẽ thể hiện rõ nét nhất ở những phương diện nào?

Không chỉ cá nhân tôi, mà cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân cả nước đều kỳ vọng Trung ương khóa mới sẽ là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, hành động hiệu quả, đủ tầm dẫn dắt đất nước phát triển nhanh nhưng bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Kỳ vọng đó thể hiện rõ nhất ở ba phương diện cốt lõi. Thứ nhất là bản lĩnh chính trị và tầm nhìn chiến lược, đủ khả năng hoạch định và dẫn dắt những quyết sách lớn, lâu dài vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thứ hai là năng lực tổ chức thực tiễn và tinh thần hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, biến chủ trương đúng thành kết quả cụ thể.

Thứ ba là đạo đức công vụ, kỷ luật và tinh thần phụng sự nhân dân, coi đây là giá trị cốt lõi, xuyên suốt trong mọi quyết định và hành động.

Cảm ơn ông.