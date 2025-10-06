Tuyển giáo viên ở TPHCM: Có môn 1 'chọi' 15, môn lèo tèo vài người thi

TPO - Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2025-2026 tại TPHCM thu hút hơn 9.300 thí sinh tham gia, nhưng chỉ khoảng 42% trúng tuyển. Một số môn có tỷ lệ “chọi” lên tới 1/15, trong khi nhiều môn đặc thù lại chỉ có lèo tèo vài ứng viên dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa công bố kết quả kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm học 2025–2026. Trong tổng số 9.326 thí sinh dự thi, có 3.909 người trúng tuyển, đạt tỷ lệ gần 42%.

Đây là kỳ tuyển dụng quy mô lớn nhất của ngành giáo dục TPHCM trong những năm gần đây, nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập, phục vụ yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều bộ môn.

Ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên tại TPHCM ngày 27/9. Ảnh: Anh Nhàn

Theo kết quả công bố, cấp mầm non có 578 người trúng tuyển, cấp tiểu học 1.238 người, THCS 1.594 người và THPT 499 người.

Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh được xem là nhóm có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất. Riêng môn Vật lý có tỷ lệ chọi 1/14,7 – tức 15 người dự thi chỉ có một người trúng tuyển. Các môn Hóa học, Sinh học, Toán cũng ghi nhận lượng thí sinh đăng ký vượt xa chỉ tiêu.

Trái lại, nhiều môn học đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ ở một số cấp học chỉ có vài người đăng ký.

Cụ thể, môn Âm nhạc cấp tiểu học cần tuyển 180 giáo viên nhưng chỉ có 46 ứng viên, cấp THCS cần 223 giáo viên nhưng chỉ có 65 người dự thi.

Môn Mỹ thuật cấp tiểu học có nhu cầu 194 giáo viên song chỉ 30 người đăng ký, cấp THCS cần 235 người nhưng chỉ có 57 ứng viên.

Ở bậc THPT, môn Công nghệ (kỹ thuật công nghiệp) có nhu cầu 13 giáo viên nhưng chỉ 4 người đăng ký, môn Công nghệ (kỹ thuật nông nghiệp) cần 7 người nhưng chỉ có 2 ứng viên.

Theo Hội đồng tuyển dụng, sau khi công bố kết quả, các ứng viên trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trong vòng 30 ngày, bao gồm bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe và các giấy tờ liên quan khác.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, những trường hợp không hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn sẽ bị xem là từ chối nhận việc. Đặc biệt, nếu phát hiện hành vi gian lận như khai không trung thực, sử dụng bằng cấp hoặc chứng chỉ không hợp lệ, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ và công khai trên cổng thông tin tuyển dụng của Sở.