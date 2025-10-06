Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Tuyển giáo viên ở TPHCM: Có môn 1 'chọi' 15, môn lèo tèo vài người thi

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2025-2026 tại TPHCM thu hút hơn 9.300 thí sinh tham gia, nhưng chỉ khoảng 42% trúng tuyển. Một số môn có tỷ lệ “chọi” lên tới 1/15, trong khi nhiều môn đặc thù lại chỉ có lèo tèo vài ứng viên dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa công bố kết quả kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm học 2025–2026. Trong tổng số 9.326 thí sinh dự thi, có 3.909 người trúng tuyển, đạt tỷ lệ gần 42%.

Đây là kỳ tuyển dụng quy mô lớn nhất của ngành giáo dục TPHCM trong những năm gần đây, nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập, phục vụ yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều bộ môn.

dsc06294-min.jpg
Ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên tại TPHCM ngày 27/9. Ảnh: Anh Nhàn

Theo kết quả công bố, cấp mầm non có 578 người trúng tuyển, cấp tiểu học 1.238 người, THCS 1.594 người và THPT 499 người.

Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh được xem là nhóm có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất. Riêng môn Vật lý có tỷ lệ chọi 1/14,7 – tức 15 người dự thi chỉ có một người trúng tuyển. Các môn Hóa học, Sinh học, Toán cũng ghi nhận lượng thí sinh đăng ký vượt xa chỉ tiêu.

Trái lại, nhiều môn học đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ ở một số cấp học chỉ có vài người đăng ký.

Cụ thể, môn Âm nhạc cấp tiểu học cần tuyển 180 giáo viên nhưng chỉ có 46 ứng viên, cấp THCS cần 223 giáo viên nhưng chỉ có 65 người dự thi.

Môn Mỹ thuật cấp tiểu học có nhu cầu 194 giáo viên song chỉ 30 người đăng ký, cấp THCS cần 235 người nhưng chỉ có 57 ứng viên.

Ở bậc THPT, môn Công nghệ (kỹ thuật công nghiệp) có nhu cầu 13 giáo viên nhưng chỉ 4 người đăng ký, môn Công nghệ (kỹ thuật nông nghiệp) cần 7 người nhưng chỉ có 2 ứng viên.

Theo Hội đồng tuyển dụng, sau khi công bố kết quả, các ứng viên trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trong vòng 30 ngày, bao gồm bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe và các giấy tờ liên quan khác.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, những trường hợp không hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn sẽ bị xem là từ chối nhận việc. Đặc biệt, nếu phát hiện hành vi gian lận như khai không trung thực, sử dụng bằng cấp hoặc chứng chỉ không hợp lệ, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ và công khai trên cổng thông tin tuyển dụng của Sở.

Anh Nhàn
#kỳ thi tuyển giáo viên TP.HCM #tỷ lệ trúng tuyển giáo viên 2025 #gian lận trong tuyển dụng giáo viên #bổ sung đội ngũ giáo viên TP.HCM #các môn thi tuyển giáo viên #quy trình hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng #thi tuyển giáo viên tiểu học trung học #thi tuyển giáo viên theo vùng miền #thi tuyển giáo viên năng khiếu #giải pháp thiếu hụt giáo viên TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục