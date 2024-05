Tuyên dương 95 công nhân Nghệ An làm theo lời Bác

TPO - Đây là những cá nhân tiêu biểu đang trực tiếp lao động sản xuất, được các cấp công đoàn lựa chọn trong gần 100.000 đoàn viên là công nhân lao động thuộc khối các doanh nghiệp.

Ngày 18/5, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương điển hình Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác năm 2024, nhằm tôn vinh, khen thưởng những công nhân đã nỗ lực, vượt khó, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật Bác, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024 và thi đua hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trong 95 cá nhân được tuyên dương có 14 đảng viên, 59 cá nhân có nhiều sáng kiến kinh nghiệm làm lợi hàng tỷ đồng cho các doanh nghiệp, nhiều điển hình vượt lên hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đây cũng là những tấm gương lao động, sản xuất, có phẩm chất, đạo đức tốt, là tấm gương tiêu biểu rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đầu trong phong trào thi đua trên quê hương Bác.

Xuất hiện tại lễ tuyên dương, chị Phan Thị Loan (công ty TNHH Wooin Vina, huyện Diễn Châu, Nghệ An) gây chú ý với thân hình nhỏ bé, chỉ cao 1,26 m, nặng vỏn vẹn 32 kg. Chị không chỉ là tấm gương công nhân lao động làm theo lời Bác mà còn là tấm gương của nghị lực phi thường vượt lên số phận.

“Bản thân tôi thấy rất vui và tự hào. Đây là sự ghi nhận của các cấp công đoàn đối với sự nỗ lực của tôi thời gian qua và là động lực để tôi tiếp tục cố gắng trong công tác và cuộc sống”, chị Loan nói.

Là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em thuộc xã Diễn Xuân (huyện Diễn Châu), từ nhỏ chị Loan sức khỏe đã yếu, chân tay ngắn. Ở tuổi trưởng thành, chiều cao của chị chỉ đạt 1,26 m. Tự ti, mặc cảm, tuy nhiên, bằng ý chí nghị lực, chị đã vượt qua số phận đạt kết quả xuất sắc trong học tập.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng xuất sắc, chị Loan về làm kế toán cho Wooin Vina. Khi tổ chức công đoàn được thành lập, chị Loan được tin tưởng, bầu là Phó Chủ tịch công đoàn công ty. Chị đã có nhiều đề xuất, sáng kiến trong xây dựng quy chế công đoàn, thỏa ước lao động tập thể đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiều năm liên tục chị Loan là đoàn viên xuất sắc, được LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, LĐLĐ huyện Diễn Châu khen tặng Lao động điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua Giỏi việc nước - đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Kha Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương, ghi nhận những tấm gương đoàn viên, người lao động đã làm theo lời Bác. Đồng thời tin tưởng công nhân, lao động Nghệ An sẽ phát huy truyền thống công nhân Trường Thi Bến Thủy anh hùng, nỗ lực, phấn đấu, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá như Bác Hồ hằng mong muốn.