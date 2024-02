Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh tại địa đầu Móng Cái năm 1979

TPO - Ngày 17/2, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn ở địa đầu Móng Cái (Quảng Ninh), diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Buổi lễ được tổ chức bởi các đoàn công tác: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký làm trưởng đoàn); Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (do Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn); Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (do Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn).

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh tại Pò Hèn.

Đọc lời tri ân tại lễ tưởng niệm, Đại tá Lê Xuân Men - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, nêu rõ: Nơi đây, vừa tròn 45 năm trước, vào ngày 17/2/1979, đã diễn ra sự kiện lịch sử thấm đẫm máu đào của cán bộ, chiến sĩ Đồn 209 Công an nhân dân vũ trang (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) và cán bộ Lâm trường Hải Sơn, nhân viên Thương nghiệp Móng Cái.

Với quyết tâm bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn và quân dân địa phương đã nêu cao tinh thần chiến đấu ngoan cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong trận chiến đấu đó, 45 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn; một nhân viên Thương nghiệp cụm Pò Hèn và 27 công nhân Lâm trường Hải Sơn đã anh dũng hy sinh. Từ năm 1979 đến năm 1981, trên mảnh đất Pò Hèn có tổng số 86 Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc.

“Các đồng chí, các anh, các chị đã viết tiếp bản hùng ca bất tử về tinh thần yêu nước nồng nàn, dám đương đầu với quân thù để hiến dâng tuổi thanh xuân và cả sự sống của mình cho đất nước, 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'. Máu đào của các đồng chí, các anh, các chị đã tô thắm lá cờ Tổ quốc. Các đồng chí, các anh, các chị mãi mãi là tấm gương sáng ngời về lòng quả cảm, đức hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc”, Đại tá Lê Xuân Men nói.

Theo Đại tá Lê Xuân Men, để tri ân, tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính đối với các Anh hùng, Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu với quân xâm lược, tháng 10/1993, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Đài Tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ Pò Hèn và được tu bổ, tôn tạo nhiều lần.

Năm 2014, Khu di tích được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh; năm 2022 được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn là chứng tích lịch sử, trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc.