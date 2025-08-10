Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Tương lai xán lạn của thị trường cắm hoa nghệ thuật Việt Nam

P.V

Thị trường tiêu thụ hoa tươi toàn cầu được ví như "mỏ vàng tỷ đô" đang cần được khai thác mạnh mẽ hơn. Riêng tại Việt Nam, Hiệp hội Kinh doanh Hoa quốc tế (Union Fleurs) ước tính, quy mô thị trường hoa tươi nước ta ước đạt 1,2 tỷ USD​ trong giai đoạn tới, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các ngành nghề liên quan đến hoa, đặc biệt là thị trường cắm hoa nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chia sẻ với PV tại triển lãm Autumn "Chúng mình có hẹn vào một ngày thu Hà Nội" và Lễ công bố chương trình hợp tác khóa học cấp chứng chỉ AHK Quốc tế giữa Flona Academy & Flona Flowers với Trường OMF Florist của Hàn Quốc trong sáng 10/8, ông Oh Myeon - Hiệu trưởng OMF Florist, nghệ sĩ cắm hoa Hàn Quốc kiêm chủ tịch Hiệp hội tác gia nghệ thuật cắm hoa quốc tế - cho biết, thị trường hoa châu Á phát triển nhất ở 3 thị trường là Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

image001-4866.jpg
Ông Oh Myeon và CEO Ngọc Anh của Flona Academy & Flona Flowers.

Ông Oh Myeon đánh giá, hiện tại tay nghề của các nghệ sĩ cắm hoa Việt Nam đang ngày càng được nâng cao, nhờ nhu cầu cắm hoa nghệ thuật và số lượng các học viên đào tạo cắm hoa gia tăng liên tục.

image003-4265.jpg
Tác phẩm hoa tận dụng từ mo cau Việt Nam của ông Oh Myeon.

"Nếu như các nghệ sĩ cắm hoa Việt Nam tập trung sâu hơn vào nền móng đào tạo, thì chắc chắn rằng tương lai của ngành cắm hoa nghệ thuật Việt Nam sẽ ngày càng xán lạn", ông Oh Myeon nói.

image005.png
image007.png
Một số tác phẩm hoa nghệ thuật tái chế gây ấn tượng tại triển lãm Autumn "Chúng mình có hẹn vào một ngày thu Hà Nội".

Ở góc độ nhà đạo tạo nghệ nhân cắm hoa nghệ thuật chuyên nghiệp, CEO Ngọc Anh của Flona Academe & Flona Flowers cho rằng, lâu nay ở Việt Nam nghề cắm hoa thường theo xu hướng nghề truyền nghề, trong khi ở nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Hàn,... muốn kinh doanh hoa nghệ thuật thì nghệ nhân cần phải có giấy phép và chứng chỉ hành nghề; những chứng chỉ đó sẽ có giá trị quốc tế, sử dụng được ở nhiều nước như Đức hay Hàn Quốc.

image009-1676.jpg
Tác phẩm hoa nghệ thuật từ cây chuối - biểu tượng gần gũi của người Việt.

"Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật cắm hoa và có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới, tôi tự hào thấy rằng người Việt Nam rất có tiềm năng trong việc phát triển thị trường cắm hoa nghệ thuật. Bởi lẽ, người Việt chúng ta đã chinh phục nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi cắm hoa nghệ thuật tại châu Á và trên thế giới", CEO Ngọc Anh cho hay.

