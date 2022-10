Tuổi trẻ TPHCM lập nhiều thành tích chào mừng đại hội

TPO - Nhiều hoạt động, công trình, phần việc đã được tuổi trẻ TPHCM thực hiện nhằm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM cho biết, để chào mừng đại hội, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn thực hiện các chuyên mục “Thư gửi đại hội”, tổ chức diễn đàn đóng góp, hiến kế đổi mới hoạt động Đoàn để ghi nhận những ý kiến, chia sẻ những vấn đề quan tâm đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Trong đó, Hãng Phim Trẻ tổ chức cuộc thi Vlog “Thư gửi Đại hội Đoàn”. Nhà thiếu nhi thành phố và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, biểu diễn trống kèn, văn hóa, văn nghệ... chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trước đó, ngày 2/10, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã khánh thành công trình Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố tại quận 12. Văn phòng được khởi công xây dựng với mong muốn xây dựng một môi trường học tập, nâng cao kỹ năng kiến thức về pháp luật, sức khỏe của bản thân thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, các buổi tư vấn miễn phí; đồng thời, chăm lo đời sống thanh niên công nhân thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai Diễn đàn “Khát vọng thanh niên Thành phố Bác” gắn với đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10/2022 trong toàn Đoàn để chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, đồng loạt các cơ sở Đoàn đã chủ động tổ chức diễn đàn để đoàn viên, thanh niên thể hiện khát vọng, tình cảm, đề xuất các ý tưởng, hiến kế trong xây dựng, phát triển thành phố và đóng góp cho tổ chức Đoàn.

Ban Thường vụ Thành Đoàn khánh thành Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM giai đoạn 2, thực hiện việc số hóa toàn bộ không gian và hình ảnh, hiện vật trưng bày, thông tin dữ liệu của Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng giải pháp dịch vụ scan 3D không gian. Trong đó, không gian phòng truyền thống được quét toàn bộ bằng công nghệ 3D Matterport, lập trình tạo VR Tour 360, sử dụng thuyết minh tự động bằng giọng đọc. Ở giai đoạn 2, Phòng Truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM xây dựng trang tư liệu truyền thống trực tuyến, trên nền tảng website của Thành Đoàn và Nhà Văn hoá Thanh niên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn còn triển khai nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, như thực hiện 25 “không gian xanh”, 50 mảng xanh trên địa bàn thành phố, 30 chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa tại các phường, xã, thị trấn, duy trì 50 “trạm dừng, nhà chờ xe buýt an toàn, văn minh, thân thiện”; xây dựng 20 khu lưu trú thanh niên công nhân “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”; xây dựng 80 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các phường, xã, thị trấn; thực hiện 10 ký túc xá “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”; thực hiện công trình sơn mới 300 phòng học, xây dựng 10 sân chơi thiếu nhi bằng vật dụng tái chế; thực hiện công trình nâng cấp, bê tông hoá 35km đường, hẻm; xây mới, sửa chữa 25 nhà tình bạn.

Hội Sinh viên TPHCM cũng đã thực hiện công trình Xây dựng không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (khởi công) và Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM (khánh thành).

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cũng thực hiện chương trình “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” gắn với các hoạt động an sinh xã hội và khởi công công trình “Xây dựng Không gian sinh hoạt cộng đồng cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng Phòng hộ tại Phân khu thuộc Rừng phòng hộ Cần Giờ”.

Với Hội đồng Đội Thành phố thực hiện công trình “Bảo trợ học tập và chăm lo về sức khoẻ thể chất, tinh thần cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19”; công trình “Khám, tầm soát, tư vấn sức khoẻ hậu COVID-19 cho người dân, thanh thiếu nhi” trên địa bàn Thành phố…

Đồng thời, để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức thực hiện “Ngày đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027” ngay sau đại hội.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM chính thức khai mạc sáng nay 15/10 tại Hội trường Thành phố, quận 3, TPHCM. Đại hội với sự tham gia của 441 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên đến từ 116 cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ TPHCM, thể hiện sức mạnh trí tuệ, đoàn kết của tuổi trẻ thành phố. Tại phiên thứ nhất, đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.