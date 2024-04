Tuổi trẻ Nghệ An vượt nhiều chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên vì cộng đồng

TPO - Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Nghệ An đã lập 1.432 đội hình thanh niên tình nguyện, ra quân thực hiện 1.326 công trình thanh niên các cấp với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng. Với 11 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt với những con số ấn tượng.

Chiều 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn trên địa bàn tỉnh.

Những con số ấn tượng

Với chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh Niên năm 2024 đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Nghệ An triển khai sáng tạo, khoa học, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, có tính hành động cao với trọng tâm hướng về cơ sở, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần sáng tạo cũng như trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Cụ thể, toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 1.432 đội hình thanh niên tình nguyện, ra quân thực hiện 1.326 công trình thanh niên các cấp với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng. Triển khai 990 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, 961 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, trồng mới 122.500 cây xanh. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 1.086 hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, tặng gần 5.300 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng. Tổ chức 10 hoạt động hiến máu tình nguyện, với hơn 3.400 đoàn viên thanh niên tham gia, thu về 1.945 đơn vị máu.

Hưởng ứng triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”, đã có gần 410 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Trong Tháng Thanh niên, toàn tỉnh đã kêu gọi 42 hoạt động, trao tặng 1.450 suất quà với giá trị 670 triệu đồng cho thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn; trao tặng 3.210 suất học bổng cho thiếu nhi với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng; tổ chức 631 hoạt động tuyên truyền Luật trẻ em và các văn bản về bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung nguồn lực hỗ trợ các thôn, bản, xóm khó khăn, đảm nhận hỗ trợ giúp đỡ để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới với 327 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ.

Trong Tháng Thanh niên, toàn tỉnh đã kết nạp 8.799 đoàn viên mới, có 1.150 đoàn viên ưu tú được học cảm tình Đảng, giới thiệu 524 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Với 11 chỉ tiêu Tháng Thanh niên đề ra, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã thực hiện vượt 11 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt hơn 500% kế hoạch đề ra.

Tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong tình hình mới

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về kết quả công tác chỉ đạo, triển khai trong Tháng Thanh niên; chia sẻ về những cách làm hiệu quả, mô hình sáng tạo trên các lĩnh vực công tác Đoàn tại đơn vị, đặc biệt là các mô hình, công trình phần việc liên quan đến chuyển đổi số; ưu điểm, khó khăn, tồn tại hạn chế; phản ánh tâm tư nguyện vọng của thanh niên với tổ chức Đoàn trong triển khai các phong trào. Bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng nêu ra những kiến nghị đối với cấp tỉnh trong công tác điều hành, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của chương trình công tác năm rút ra từ bài học của Tháng Thanh niên.

Phát biểu kết luận hội nghị, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An đã biểu dương ghi nhận những thành quả mà tuổi trẻ Nghệ An đạt được nhưng cũng đã thẳng thắn nêu ra những hạn chế còn tồn tại. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An đã định hướng 7 nội dung trọng tâm đối với các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, cần bám sát bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn, triển khai các nội dung đảm bảo tiến độ đã đề ra; xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 một cách hiệu quả với phương châm: "Tiếp sức từ xa, từ sớm, tiếp sức thông qua các công nghệ số, tiếp sức sau khi các em học sinh đã thi xong".

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tập trung triển khai học tập hai chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, CLB lý luận trẻ, CLB phóng viên trẻ trong định hướng thông tin dư luận cho đoàn viên thanh niên; quan tâm triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.