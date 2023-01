Tuổi thơ quanh năm tắm bằng nước lạnh của Han Ga In

TPO - Han Ga In phải sống trong căn nhà thiếu thốn, quanh năm tắm bằng nước lạnh và phải dùng nồi hơi than bánh để sưởi ấm.

Ngày 20/1, truyền thông Hàn đưa tin Han Ga In tham gia chương trình Day without hands của đài jTBC với vai trò khách mời. Tại đây, nữ diễn viên kể về tuổi thơ khốn khó.

Mỹ nhân Mặt trăng ôm mặt trời cho biết trước khi chuyển tới sống tại căn nhà ở Eunpyeong-gu (Seoul), cô phải sống ở vùng nông thôn trong điều kiện túng thiếu đủ thứ. Nữ diễn viên quanh năm phải tắm bằng nước lạnh, sưởi ấm bằng nồi hơi than bánh. Thời điểm đó, Han Ga In cảm thấy tủi thân vì gia đình nghèo khó trong khi bạn bè đã có bình nóng lạnh và nồi hơi đốt dầu để sưởi ấm.

Vì ngại ngùng, Han Ga In chưa từng mời bạn đến nhà chơi. Cô cũng cảm thấy ghen tỵ với bạn bè đồng trang lứa.

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện ngày trước trên sóng truyền hình, chủ đề tuổi thơ của Han Ga In được khán giả quan tâm và bàn luận rôm rả trên diễn đàn. Trước đó, năm 2021, Han Ga In chia sẻ câu chuyện không được cha chăm sóc trong chương trình Circle House của đài SBS. Han Ga In cho biết cô vô cảm khi ai đó nhắc về cha. Nữ diễn viên cũng từng chịu cảnh hành hạ của chị gái như bị người này đánh vào đầu và dùng chân ghì vào miệng đến gãy răng.

Khi lớn lên, Han Ga In tiếp tục bị chị kiểm soát mọi việc. Cô không thể kết hôn theo dự định vì phải nhường cho chị cưới trước. Tới tháng 4/2005, Han Ga In mới lên xe hoa với tài tử Yeon Jung Hoon - bạn diễn của cô trong phim Khăn tay vàng năm 2003.

Kể từ đây, cuộc đời Han Ga In như bước sang trang mới. Cô được Jung Hoon và gia đình anh yêu thương, bù đắp cho những gì đã thiếu thốn trong tuổi thơ.

Han Ga In (tên thật Kim Hyun Joo, sinh năm 1982) là diễn viên được nhiều người biết đến. Cô có gương mặt khả ái và lối diễn xuất tự nhiên. Han Ga In từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Mặt trăng ôm mặt trời, Ma nữ Yoo Hee... Hiện tại, cô là mẹ hai con. Trước đó, Ga In nhiều lần sảy thai.

An Vy