Trung Quốc gỡ lệnh cấm với phim siêu anh hùng Marvel

TPO - Trung Quốc đã chấm dứt lệnh cấm kéo dài hơn ba năm đối với loạt phim của Marvel Studios. Đây được coi là bước ngoặt lớn giúp hãng phim này có cơ hội tăng trưởng doanh thu khi tiếp cận thị trường màu mỡ.

Ngày 18/1, Euronews đưa tin nhà sản xuất Marvel và Disney có thể "thở phào nhẹ nhõm" khi Trung Quốc đã chấm dứt lệnh cấm phát hành tại quốc gia này trong ba năm rưỡi đối với tất cả bộ phim thuộc Marvel.

Sắp tới, hơn ba năm kể từ năm 2019, sản phẩm đầu tiên của Marvel Studios được phát hành tại các cụm rạp ở Trung Quốc. Hai trong số những bom tấn sẽ "trình làng" ở quốc gia tỷ dân là Black Panther: Wakanda Forever và Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dự kiến phát hành sau Tết nguyên đán.

Đây là lần đầu Marvel phát hành các tựa phim của mình tại thị trường rạp chiếu lớn thứ hai thế giới kể từ sau Avengers: Endgame và Spider-Man: Far From Home vào năm 2019.

Trước đó, loạt phim bị cấm chiếu ở Trung Quốc bao gồm Black Widow, Spider-Man: No Way Home, Eternals, Shang-Chi và The Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Thor: Love and Thunder.

Trước đó, các nhà phát hành phim ở Trung Quốc chưa từng nói rõ lý do vì sao cấm chiếu phim của Marvel. Tuy nhiên, truyền thông suy đoán rằng lý do đến từ căng thẳng chiến tranh thương mại giữa Mỹ -Trung Quốc.

Ngoài ra, việc ưu tiên ngành công nghiệp điện ảnh trong nước của Trung Quốc và các hành vi vi phạm kiểm duyệt của từng bộ phim cũng được coi là lý do quan trọng. Ví dụ trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Thor: Love and Thunder có một vài cảnh quay mang nội dung LGBTQ được coi là không phù hợp với văn hóa Trung Hoa.

Việc loạt phim của Marvel chuẩn bị có mặt ở các cụm rạp Trung Quốc mang ý nghĩa rất lớn đối với Marvel Studios. Từ trước đến nay, Trung Quốc được coi là thị trường màu mỡ đối với tất cả hãng phim gồm Marvel nói riêng và Hollywood nói chung.

Trước Black Panther: Wakanda Forever và Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Avatar: The Way of Water đã được phát hành tại đất nước tỷ dân. Sản phẩm của đạo diễn James Cameron được coi là bước ngoặt của loạt phim Hollywood và như một lời hứa hẹn rằng trong tương lai, những bom tấn của Hollywood được góp mặt ở phòng vé của Trung Quốc.

An Vy