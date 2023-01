Nam diễn viên mắc chứng động kinh

TPO - Chae Jong Hyeop phát hiện ra bị mắc động kinh sau nhiều lần chóng mặt rồi co giật, ngã qụy. Nam diễn viên phải dùng thuốc để hạn chế triệu chứng và cải thiện sức khỏe.

Ngày 18/1, Star Today đưa tin trong cuộc phỏng vấn nhằm quảng bá cho dự án phim Unlock the Boss, nam diễn viên Chae Jong Hyeop lần đầu chia sẻ lý do anh được miễn nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, nam diễn viên Nevertheless (Dẫu biết) cho biết anh bị mắc chứng động kinh từ trước khi ghi hình bộ phim đầu tay Stove League (Giải đấu bóng chày) của đài SBS.

Jong Hyeop không ngần ngại kể khi anh phát hiện ra mình bị bệnh. Theo Jong Hyeop, lần đầu anh có triệu chứng là ở Nam Phi, lúc anh 21 tuổi. Sau đó, khi về Hàn Quốc để tham gia kỳ thi đại học, Jong Hyeop co giật và ngã qụy.

Jong Hyeop nói rằng anh hiểu việc tham gia nghĩa vụ là đặc biệt quan trọng nên tôi đã chú ý chăm sóc sức khỏe. "Khi làm điện não đồ, tôi được chẩn đoán mắc chứng động kinh", anh nói.

Hiện tại, Jong Hyeop dùng thuốc để hạn chế triệu chứng. Ngoài ra, nam diễn viên cho biết anh cần thay đổi chế độ ăn và tập luyện đều đặn để cải thiện sức khỏe. Jong Hyeop nói rằng ban đầu, anh nghĩ mình bị thiếu máu nên không để ý quá nhiều. Tuy nhiên, sau khi được chẩn đoán mắc động kinh, anh đã chú tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn.

Chae Jong Hyeop (sinh năm 1993) được chú ý hơn sau vai diễn trong Nevertheless. Trong phim, anh vào vai nam phụ thầm thương trộm nhớ nữ chính do Han So Hee thủ vai. Ngoài ra, Jong Hyeop từng xuất hiện trong nhiều bộ phim đắt khách như Stove League (Giải đấu bóng chày), Sisyphus: The Myth (Thần thoại), The Witch’s Diner (Bàn tiệc của phù thủy)...

An Vy