Tự ý xây trại lợn, trồng chuối trên hàng trăm ha đất rừng

TP - Dù chưa đầy đủ hồ sơ thủ tục nhưng một doanh nghiệp đã xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, trồng chuối với diện tích hàng trăm ha trên đất rừng. Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt hàng chục triệu đồng, yêu cầu thu hồi hơn 800 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

“Cầm đèn chạy trước ô tô”

Cty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An (gọi tắt Lâm nghiệp Phước An) được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê hơn 5,5 nghìn ha đất tại 5 xã (thuộc huyện Krông Pắc) để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty.

Sau khi được thuê đất, từ năm 2019, DN trên đã xây dựng trang trại trồng chuối trên diện tích 100ha (tại buôn Kré, xã Vụ Bổn). Ngoài ra, DN này đang đầu tư dự án Khu liên hợp nông nghiệp công nghệ cao Phước An tại xã Vụ Bổn với tổng diện tích quy hoạch 750ha, vốn đầu tư hàng tỷ đồng.

Để triển khai các dự án trên, Lâm nghiệp Phước An phải điều chỉnh phương án sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép phòng cháy chữa cháy, trả tiền thuê đất hàng năm... Tuy nhiên, trong thực tế, DN thực hiện không đúng quy định.

Cuối tháng 1/2023, trong vai 1 hộ dân có rẫy đi ngang qua khu vực dự án trên, PV Tiền Phong mới lọt qua được 2 chốt bảo vệ nghiêm ngặt, hàng trăm ha chuối để đến khu vực xây dựng trang trại chăn nuôi lợn. Nhóm PV không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô “khủng” của trang trại này. Có khoảng 30 dãy chuồng trại đã xây xong tường thô; 3 dãy chuồng trại được lợp mái tôn; 7 dãy nhà làm việc hoàn thiện phần thô, lợp mái bài bản; hệ thống điện lưới, tường rào bê tông, cổng bảo vệ chắc chắn.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, các công trình này được DN xây dựng từ cuối năm 2020. Lạ thay, công trình xây dựng đồ sộ diễn ra như vậy nhưng trả lời PV, ông Lê Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn thừa nhận, chính quyền không biết trang trại bắt đầu được xây dựng khi nào.

Tuy vậy, vị này cũng hé lộ: “Tháng 3/2021, chúng tôi kiểm tra, mới phát hiện Lâm nghiệp Phước An đã san ủi mặt bằng, đang xây dựng phần móng, tường của các khu chuồng trại chăn nuôi thuộc khoảnh 5, tiểu khu 964. Thời điểm kiểm tra, đại diện DN không cung cấp được giấy phép xây dựng nên chúng tôi đã yêu cầu đình chỉ thi công”.

Đến lúc PV đưa hình ảnh thực tế ghi nhận mới nhất, ông Tú cho hay, đại diện DN đưa ra lý do sợ mùa mưa khó làm nên thi công trước một số hạng mục. “DN trình bày hồ sơ dự án đang đợi UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn xem xét, phê duyệt. Đề nghị chính quyền xem xét tạo điều kiện”, biên bản của xã Vụ Bổn thể hiện. Phía UBND xã đã yêu cầu DN trên đình chỉ thi công, hoàn tất các thủ tục giấy tờ mới được làm tiếp.

Ngày 10/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất với Lâm nghiệp Phước An tại huyện Krông Pắc. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, DN trên chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền thuê đất) theo quy định.

Doanh nghiệp bị phạt, thu hồi gần 1 tỷ đồng

PV Tiền Phong đã liên hệ rất nhiều lần với lãnh đạo UBND huyện Krông Pắc nhưng cả chủ tịch và cấp dưới đều né tránh, không trả lời. Riêng với Lâm nghiệp Phước An, phải sau gần 1 tháng DN mới thừa nhận đang phối hợp chính quyền địa phương, Sở TN&MT để đo ranh giới trên thực địa.

Theo đại diện Lâm nghiệp Phước An, ngoài trang trại chăn nuôi lợn đang xây dựng dang dở, DN đã trồng hơn 265ha chuối trên địa bàn xã Vụ Bổn, trong đó 91ha chuối đã cho thu hoạch. Doanh nghiệp đã tạo công ăn việc làm cho 500 người dân.

Trong diễn biến liên quan, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ PV Tiền Phong, Sở TN&MT Đắk Lắk đã cử đoàn kiểm tra xuống hiện trường. Sở TN&MT Đắk Lắk cho rằng, việc DN tự ý xây dựng trang trại, kéo điện, mở đường… khi chưa hoàn thiện các thủ tục đất đai là vi phạm pháp luật. Trách nhiệm để xảy ra việc này thuộc về địa phương, cụ thể UBND xã Vụ Bổn, UBND huyện Krông.

Theo biên bản do Thanh tra Sở TN&MT Đắk Lắk lập ngày 16/2/2023, Lâm nghiệp Phước An đã vi phạm các lỗi gồm: Chuyển 260ha đất rừng sản xuất sang trồng chuối (năm 2019 chuyển 90ha, năm 2022 khoảng 170ha). Ngoài ra, DN trên còn chuyển 36ha đất rừng sản xuất để làm trang trại chăn nuôi lợn. Cty này còn chuyển 9.000m2 đất rừng trồng sản xuất để xây dựng nhà máy sơ chế. Với các lỗi này, Lâm nghiệp Phước An bị phạt 70 triệu đồng.

Sở TN&MT Đắk Lắk yêu cầu Lâm nghiệp Phước An khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Đối với những diện tích phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, yêu cầu DN giữ nguyên hiện trạng như thời điểm phát hiện vi phạm, buộc phải thực hiện thủ tục xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Ngoài ra, DN này còn phải nộp hơn 814 triệu đồng lợi tức do vi phạm có được. Sở TN&MT Đắk Lắk yêu cầu Lâm nghiệp Phước An nghiêm chỉnh chấp hành, nếu quá thời hạn nộp phạt, DN này sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.