Xây trang trại chăn nuôi hàng chục tỷ trái phép

TPO - Không được UBND tỉnh Gia Lai cấp giấy phép đầu tư nhưng Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang vẫn cố ý xây dựng trang trại chăn nuôi trái phép trên đất nông nghiệp. Công ty này còn bất hợp tác khi đoàn kiểm tra của huyện tới làm việc.

Bất chấp làm dự án

Ngày 18/3, theo nguồn tin của Tiền Phong, Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang (trụ sở 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) đã xây dựng trang trại chăn nuôi khá quy mô, bước đầu chăn nuôi hơn 460 con heo (quy mô dự kiến 2.400 con), rào chắn lại trên đất nông nghiệp trái phép.

Theo hồ sơ, năm 2021, Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang (viết tắt Công ty Lơ Pang) do ông Nguyễn Hùng làm Giám đốc, xin lập hồ sơ đề xuất dự án trang trại chăn nuôi heo tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa (Gia Lai). Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã lấy ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở ngành liên quan.

Ý kiến tham gia của các đơn vị nêu rõ, vị trí xin đề xuất làm dự án của công ty Lơ Pang cùng 5 công ty khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa phù hợp (chồng lấn với dự án năng lượng, không đảm bảo khoảng cách triển khai dự án và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương). Do đó, Sở KH&ĐT Gia Lai không thống nhất vị trí xin làm dự án của Công ty Lơ Pang, đề nghị công ty này chọn vị trí khác để lập dự án.

Tiếp đó, thường trực Huyện ủy Đak Đoa không thống nhất chủ trương đầu tư trang trại chăn nuôi heo của Công ty Lơ Pang vì dự án này không thuộc danh mục kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh. Cũng theo huyện này, khu vực đất mà công ty “toan tính” làm trang trại chăn nuôi là đất trồng cây lâu năm đến năm 2030 đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua, không phải đất chăn nuôi. Dù sở và huyện không đồng ý cho thực hiện dự án, tuy vậy vào tháng 2/2022, một trang trại chăn nuôi quy mô lớn đã hoàn thiện, mọc lên trái phép trên đất nông nghiệp, đưa vào chăn nuôi hàng trăm con heo.

Ai “chống lưng” cho công ty Lơ Pang

Phớt lờ ý kiến của chính quyền, công ty Lơ Pang xây dựng trang trại, chuồng nuôi, kho chứa, hồ chứa nước thải… đi vào hoạt động trên diện tích 24.000m2 - 25.000m2 ở thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa.

Vào ngày 17/2, UBND huyện Đak Đoa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động chăn nuôi của Công ty Lơ Pang. Tuy nhiên, vì trang trại của công ty này được xây bằng bê tông cốt thép kiên cố, xung quanh bao bọc bằng tường rào có quấn thép gai nên đoàn kiểm tra không vào được bên trong. Lý do công ty đưa ra là “do các quy định nghiêm ngặt của Công ty đối với hoạt động chăn nuôi gia súc”. Do đó, đoàn kiểm tra của huyện Đak Đoa chỉ tiếp cận được số liệu từ báo cáo do chủ đầu tư cung cấp.

Quan sát của PV, trang trại này xây dựng rất nhiều chuồng nuôi heo. Chủ đầu tư ủi đất, san đất làm 3 hồ chứa nước thải lớn; xây hẳn cả con đường bê tông chạy thẳng vào trang trại, kéo cột điện và mắc dây đấu nối để trang trại hoạt động. Các doanh nghiệp chăn nuôi ở Gia Lai cho biết, để hoàn thiện một trang trại chăn nuôi quy mô 2.000 con kinh phí phải bỏ ra khoảng 80-100 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra, UBND huyện Đak Đoa báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, cho biết công ty Lơ Pang thực hiện dự án trước khi được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo huyện Đak Đoa, trang trại quy mô lớn của công ty trên đã đi vào hoạt động chăn nuôi heo nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi heo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp. Công ty xây dựng trang trại không thông báo cho chính quyền địa phương. Đồng thời, công ty này hoạt động chăn nuôi mà không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được UBND huyện phê duyệt.

Huyện Đak Đoa khẳng định, Công ty Lơ Pang có hành vi cố ý làm trái các quy định trong đầu tư chăn nuôi gia súc khi địa phương và các sở ngành của tỉnh đã có văn bản không đồng thuận, không chấp thuận.

Buộc di dời, nếu không sẽ cưỡng chế Vì xây dựng trang trại trên đất nông nghiệp, không có kế hoạch bảo vệ môi trường và chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (do phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT Gia Lai cấp) nên ngày 16/3, UBND huyện Đak Đoa đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Lơ Pang 70 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động của cơ sở này trong thời gian 9 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc di dời dự án, cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian khắc phục hậu quả 30 ngày từ ngày ra quyết định, nếu quá thời hạn mà công ty Lơ Pang không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.