Từ vụ nữ sinh 18 tuổi bị lộ ảnh riêng tư: Giới trẻ cần lưu ý gì khi đi chụp photobooth?

HHTO - Trào lưu chụp ảnh photobooth theo phong cách Hàn Quốc đang bùng nổ trong giới trẻ nhờ ánh sáng đẹp và khung hình ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, sau vụ việc một nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội bị lộ hình ảnh nhạy cảm trong phòng thay đồ tại tiệm photobooth, nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi: Liệu không gian tưởng như riêng tư đó có thật sự an toàn?

Vụ việc nữ khách hàng lộ ảnh riêng tư tại tiệm photobooth gây xôn xao

Ngày 23/9, một nữ sinh tên K. cùng nhóm bạn đến chụp ảnh tại một tiệm photobooth thuộc phường Bạch Mai (Hà Nội). Khi thay đồ chuẩn bị chụp, K. và bạn vào một phòng chờ riêng.

Đến ngày 24/10, nữ sinh bất ngờ phát hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh thay đồ của mình bị phát tán trên một trang web đen. Gia đình kiểm tra và phát hiện có tới 25 đoạn video riêng tư của K. cùng hình ảnh của nhiều khách hàng khác.

Phía tiệm chụp ảnh thừa nhận trong phòng có lắp camera, nhưng khẳng định đó là phòng chờ kỹ thuật, không phải phòng thay đồ, đồng thời cho rằng hệ thống bị hacker tấn công chứ không phải nhân viên phát tán. Sau khi sự việc xảy ra, tiệm đã tháo bỏ camera. Công an phường Bạch Mai đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Không gian nhỏ, rủi ro lớn

Vụ việc của nữ sinh K. là lời cảnh báo về việc chủ quan trong không gian tiệm photobooth - nơi vốn được thiết kế nhỏ gọn, khép kín và dễ tạo cảm giác riêng tư. Nhiều bạn trẻ có thói quen chỉnh trang phục, cởi áo khoác hoặc thay đồ ngay bên trong phòng, vô tình tạo cơ hội cho hành vi quay lén nếu hệ thống có gắn camera.

Việc lắp camera trong khu vực chụp ảnh cần thông báo công khai và có biển cảnh báo rõ ràng. Nếu không, đó có thể bị xem là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, đặc biệt khi ghi lại hình ảnh trong trạng thái nhạy cảm.

Những lưu ý khi chụp photobooth

Quan sát kỹ trước khi vào buồng chụp hay phòng thay đồ: Nếu thấy có camera, đèn hồng ngoại hoặc thiết bị lạ, hãy hỏi nhân viên về mục đích sử dụng.

Không thay đồ trong buồng photobooth: Chỉ nên thay trang phục tại khu vực riêng có biển báo “phòng thay đồ”, đảm bảo không có thiết bị ghi hình.

Không chia sẻ link ảnh hoặc mã QR công khai: Một số máy photobooth lưu ảnh tạm thời trên hệ thống, người khác có thể truy cập nếu đường dẫn bị lộ.

Giữ quyền phản ánh và báo cơ quan chức năng: Nếu phát hiện thiết bị nghi ngờ quay lén hoặc hình ảnh bị phát tán, nạn nhân có quyền tố giác để bảo vệ mình theo quy định pháp luật.

Photobooth là nơi lưu giữ kỷ niệm và thể hiện cá tính. Nhưng để tránh những rắc rối đáng tiếc như vụ việc vừa qua, các bạn trẻ cần tỉnh táo, quan sát kỹ và bảo vệ hình ảnh cá nhân của bản thân.