Từ nỗi sợ tiếng Anh đến hành trình truyền cảm hứng

Giữa một thị trường Anh ngữ ngày càng đông đúc và cạnh tranh, The Anh English không chỉ nổi bật nhờ phương pháp học tiếng Anh qua những câu chuyện gần gũi, mà còn được biết đến là một trong những cộng đồng học tiếng Anh truyền cảm hứng và gắn kết nhất hiện nay với hơn 1 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, gần 7.000 học viên đang theo học, cùng cộng đồng tự học miễn phí lên đến gần 200.000 thành viên trên toàn quốc.

Theo chia sẻ của Nguyễn Thế Anh, trước khi trở thành người sáng lập The Anh English, anh từng học tiếng Anh thất bại suốt hơn 10 năm. Nhưng chính từ những năm tháng loay hoay, tuyệt vọng ấy, anh đã tìm ra con đường học tiếng Anh hoàn toàn khác: Đơn giản hơn, gần gũi hơn, và quan trọng nhất là…thật sự hiệu quả.

“Ngày trước, có những lúc tôi thực sự nghĩ rằng cả đời này chắc sẽ không bao giờ học được tiếng Anh. Hồi ấy, tôi cứ cắm đầu học từ vựng, làm bài tập ngữ pháp hết ngày này qua ngày khác. Nhưng điều kỳ lạ là càng học lại càng thấy… mất gốc. Cái tôi nhận được không phải sự tiến triển, mà là sự khô khan, chán nản và thậm chí hoảng sợ mỗi khi phải dùng tiếng Anh. Sau này, khi ngồi nghĩ lại, tôi thấy rất tiếc bởi bản thân đã dành nhiều thời gian, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và công sức để học tiếng Anh, nhưng sau 10 năm, khi ai đó hỏi: “Tiếng Anh sao rồi?”, tôi chỉ biết cười trừ và nói: Em bị mất gốc” – anh Nguyễn Thế Anh nói.

Cũng theo anh Nguyễn Thế Anh, sau này, khi may mắn biết đến phương pháp học tiếng Anh qua những câu chuyện, mọi thứ đến với người sáng lập The Anh English đã bắt đầu thay đổi.

Anh dừng việc học nhồi nhét từ vựng và ngữ pháp, thay vào đó chỉ tập trung nghe nói với một câu chuyện bằng tiếng Anh duy nhất cho đến khi thành thạo. Nhờ chỉ với 1 câu chuyện và có sự lặp lại liên tục, lần đầu tiên anh hiểu tiếng Anh mà không cần dịch, cảm thấy tự nhiên khi đọc, và thậm chí có thể thảo luận, kể lại câu chuyện bằng nhiều thì khác nhau — mà không phải cố gắng quá nhiều.

Từ các em nhỏ, sinh viên, người đi làm đến các cô chú lớn tuổi, ai cũng có thể bắt đầu lại với tiếng Anh

Khi có thể nghe và nói tiếng Anh một cách tự nhiên, thoải mái và tự tin lần đầu tiên, mọi thứ phía sau dường như trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếc rằng, phần lớn người học lại bắt đầu bằng việc cố gắng nhồi nhét quá nhiều ngay từ đầu — để rồi càng học càng cảm thấy áp lực, mệt mỏi và dễ bỏ cuộc.

“Tôi chỉ nghĩ, nếu mình từng khổ sở đến thế mà giờ học được, thì biết đâu chia sẻ lại sẽ giúp ai đó đỡ loay hoay hơn. Vậy là tôi bắt đầu chia sẻ lại cách mình đã học, và với may mắn cũng như sự đồng hành từ mọi người, dần dần The Anh English đã ra đời như ngày hôm nay” - anh Nguyễn Thế Anh nói.

Giờ đây, The Anh English không còn là một lớp học nhỏ. Cộng đồng này đã có hơn một triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, hơn 7.000 học viên từ khắp mọi miền đất nước và nước ngoài, cùng gần 200.000 thành viên tham gia nhóm tự học miễn phí.

Trong hành trình chia sẻ lại cách học tiếng Anh, Nguyễn Thế Anh đã viết cuốn sách “Tôi học tiếng Anh từ con số âm” kể lại chính xác những gì mà anh đã trải qua, những điều anh ước mình được biết sớm hơn, và cách anh từng vượt qua nỗi sợ tiếng Anh để thực sự dùng được ngôn ngữ này trong đời sống.

"Tôi không nghĩ nó sẽ lan tỏa xa đến vậy, nhưng sau một thời gian phát hành, sách đã bán được hơn 20.000 bản. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là toàn bộ lợi nhuận từ cuốn sách đều được dùng cho các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng The Anh English. Đó không chỉ là một cuốn sách dạy tiếng Anh, mà còn là một cuốn sách mở ra cơ hội — cho những người đang loay hoay với ngoại ngữ, và cho những người đang cần được giúp đỡ ngoài kia" - anh Nguyễn Thế Anh chia sẻ.

Cũng theo người sáng lập The Anh English, nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp học tiếng Anh không đơn thuần là một môn học, mà là cách sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả, thì có thể bạn chỉ cần một cách tiếp cận khác — đơn giản hơn, gần gũi hơn. The Anh English ở đây là để bắt đầu lại cùng bạn.