Từ một cái 'ngứa mắt' đến bản năng giữ biển sạch của người đàn ông 60 tuổi

TPO - Không phải nhân viên môi trường, cũng chẳng được trả công nhưng ông Vũ Xuân Hùng (60 tuổi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã tự mình đảm nhận sứ mệnh làm sạch bãi biển từ hai năm qua. “Biển là nhà, rác là thứ mình không thể để trong nhà được”, ông Hùng chia sẻ.

Hành trình từ “ngứa mắt” đến “bản năng”

Vào những buổi chiều, khi nắng vàng trải dài trên bãi biển Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), giữa dòng người tắm biển và dạo chơi, có một hình ảnh đã trở nên quen thuộc: Một người đàn ông lặng lẽ bước dọc bờ cát, tay cầm túi rác, ánh mắt chăm chú tìm từng mảnh nhựa, từng chiếc vỏ lon.

Không phải nhân viên môi trường, cũng chẳng phải tình nguyện viên trong chiến dịch nào, ông Vũ Xuân Hùng (60 tuổi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã tự mình đảm nhận sứ mệnh làm sạch bãi biển suốt hai năm qua. “Biển là nhà, rác là thứ mình không thể để trong nhà được”, ông Hùng khẳng định.

Ông Vũ Xuân Hùng nhặt rác dọc bờ biển Hòn Chồng trong suốt hai năm qua.

Cách đây 3 năm, ông Hùng quyết định rời Hà Nội để an cư tại phường Bắc Nha Trang. Trước đó, ông và vợ kinh doanh ở lĩnh vực nước giải khát. Nhưng từ ngày vào Khánh Hòa sinh sống thì vợ chồng ông không còn kinh doanh nữa.

Ông Hùng kể, hồi mới vào đây, ông và vợ thường đi bộ dọc bờ biển để ngắm cảnh. Nhìn thấy nhiều túi nilon, chai nhựa và cả những thứ khó phân hủy khác nằm ngổn ngang trên bờ cát, ông bị ám ảnh. “Nếu rác là bèo tây hay cây, lá đều có thể tự phân hủy được, còn nhựa và nilon thì không, nó vẫn cứ đó thôi”, ông Hùng nói.

Từ nỗi trăn trở đó, ông Hùng bắt đầu hành trình làm sạch bãi biển của mình. Ban đầu, chỉ là nhặt vài chiếc túi, mấy cái chai cho đỡ “ngứa mắt”, dần dần, việc nhặt rác trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong lịch sinh hoạt hàng ngày của ông.

Túi nilon, chai nhựa, hộp cơm... là những thứ ông Hùng nhặt được nhiều nhất trên bãi biển.

Cứ khoảng 15h30, khi nắng đã dịu, ông lại xuất hiện với một chiếc túi buộc vào phao, cần mẫn đi dọc bãi biển, gom nhặt tất cả những thứ rác thải mà du khách vô tình hay cố ý bỏ lại. “Chỉ cần mỗi ngày một túi như thế này thôi là biển đỡ đi bao nhiêu rác. Nếu không nhặt, rác trôi xuống biển năm này qua năm khác dẫn đến ô nhiễm, cá tôm, hệ sinh thái không sống nổi thì khác gì là biển chết”, ông Hùng bộc bạch.

Theo ông Hùng, thời điểm nhiều rác nhất là vào những ngày cuối tuần, khi lượng khách du lịch đổ về bãi biển Hòn Chồng đông hơn. "Chiều thứ Sáu là khách đã đông rồi, đến chiều thứ Bảy thì rác nhiều lắm. Chiều nào tôi cũng đi nhặt, có khi phải đi lên bờ 2-3 lần để đổ túi rác to đã đầy", ông Hùng cho biết.

Việc nhặt rác mang lại cho ông Hùng một niềm vui bình dị, một cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy bãi biển trở nên sạch sẽ. “Biển đẹp thế này sao chúng ta không giữ cho sạch phải không? Hễ nhìn thấy rác là tôi “khó chịu” và phải nhặt cho bằng được, dù đó chỉ là một chiếc nắp chai. Nó như bản năng của mình luôn rồi”, ông Hùng cho hay.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển

“Chào anh Hùng! Anh lại đi nhặt rác đấy à?” - Một tiếng chào thân thiện từ xa vọng lại, kèm cái vẫy tay chào của một người phụ nữ đang ngồi trên bãi cát. Tay khệ nệ xách chiếc túi đựng đầy rác, mồ hôi nhễ nhại trên trán, ông Hùng nhìn về hướng có tiếng chào, nhoẻn miệng cười: "Vâng, chào các cô!".

Người phụ nữ chào ông Hùng là bà Nguyễn Thị Bưởi (59 tuổi), ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với người dân sống gần khu vực Hòn Chồng như bà Bưởi, hình ảnh ông Hùng cần mẫn với chiếc túi rác đã trở nên quen thuộc.

Ông Hùng nhặt rác ở bãi biển Hòn Chồng mỗi ngày bất kể nắng hay mưa.

“Chiều nào anh ấy cũng đi nhặt rác, có ngày đi hai buổi sáng và chiều, đàn ông mà chịu khó lắm. Việc làm của anh ấy rất đáng trân trọng, dù anh không được nhận gì mà vẫn chăm chỉ không bỏ ngày nào. Tất cả đều để làm sạch bãi biển cho mình chơi, mình tắm, thế là quá tốt rồi”, bà Bưởi nói.

Những túi rác đầy được ông Hùng đưa về nơi tập kết.

Còn anh Hoàng Minh Trường (du khách từ TP.HCM) cho rằng, không phải du khách nào đi chơi và tắm biển cũng biết bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ. Chính nhờ những người như ông Hùng sẽ giúp bãi biển Nha Trang sạch hơn, để lại hình ảnh đẹp hơn trong mắt du khách.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, việc làm của ông Hùng như là lời nhắc nhở sâu sắc về ý thức bảo vệ môi trường. Để giữ gìn vẻ đẹp vô giá của môi trường biển, không chỉ cần nỗ lực của cơ quan chức năng, mà còn cần sự chung tay của mỗi người. Một chiếc vỏ chai được bỏ đúng nơi, một chiếc túi nilon được để đúng chỗ...từng hành động nhỏ như vậy chính là cách để chúng ta góp phần bảo vệ môi trường.