Từ khát vọng đến hành động: Tumys Homes và hành trình kiến tạo giá trị sống thịnh vượng

Trong bức tranh phát triển sôi động của thị trường bất động sản Việt Nam, Tumys Homes đang khẳng định vị thế là chủ đầu tư có năng lực và tầm nhìn chiến lược, với những dự án bất động sản quy mô, vị trí trọng điểm và mang dấu ấn khác biệt tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Không chỉ dừng lại ở khát vọng, Tumys Homes đang hiện thực hóa tầm nhìn ấy bằng những công trình biểu tượng – nơi chất lượng, thẩm mỹ và giá trị bền vững cùng song hành.

Khát vọng kiến tạo giá trị thịnh vượng

Với triết lý “Mang đến hàng ngàn tổ ấm hạnh phúc – Kiến tạo cuộc sống thịnh vượng – Tạo lập giá trị xã hội”, Tumys Homes đã và đang mở rộng hệ sinh thái bất động sản đa dạng: từ nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng đến công nghiệp và đô thị phức hợp. Trên hành trình đó, thương hiệu này đã ghi dấu ấn bằng hơn 15 dự án trải dài trên 08 tỉnh thành, sở hữu hơn 200 ha quỹ đất sạch và dự kiến cung cấp hơn 30.000 sản phẩm.

Chủ đầu tư Tumys Homes - Nhà phát triển Bất động sản tiên phong trọng điểm

Các dự án của Tumys Homes đều được triển khai tại vị trí trung tâm, gắn liền với quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng trọng điểm. Đó không chỉ là chiến lược đầu tư mà còn là sự chọn lựa có tính “định vị thương hiệu” – hướng đến phát triển những khu đô thị kiểu mẫu, nơi giá trị sống và giá trị đầu tư gặp nhau.

The Leah - Khách sạn 5 quốc tế sao tại trung tâm phố cổ Hà Nội nằm trong chuỗi hệ sinh thái đa dạng của TUMYS HOMES

Tiêu biểu, Maison Grand – dự án căn hộ cao cấp, tiên phong chuẩn sống chuyên gia tại trung tâm đô thị cảng Phú Mỹ – được xem là “bước đi tiên phong” mở đầu cho hành trình kiến tạo giá trị sống mới của Tumys Homes. Dự án đang dần hoàn thiện và dự kiến bàn giao vào Quý II/2026, sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ đón đầu xu hướng đô thị hóa logistics – một hướng đi đầy tiềm năng tại khu vực cửa ngõ kinh tế phía Nam.

Hành trình kiến tạo của Tumys Homes khởi nguồn từ Maison Grand.

Dấu ấn mới: Dự án tòa nhà 50 tầng tại Vũng Tàu

Tiếp nối hành trình phát triển, Tumys Homes đang chuẩn bị triển khai dự án Tổ hợp thương mại, trung tâm hội nghị tài chính và căn hộ du lịch Tùng Mỹ Vũng Tàu, cao 50 tầng là công trình điểm nhấn biểu tượng mới của đô thị biển TP.HCM trong nhịp đập mới của Việt Nam hội nhập.

Dự án có tổng diện tích 6.789,2 m², gồm 50 tầng nổi và 3 tầng hầm, quy mô 1.925 phòng khách sạn và căn hộ du lịch, dự kiến phục vụ hơn 3.500 người cùng lúc. Khi hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà tổ hợp 5 sao quốc tế đầu tiên tại trung tâm thành phố du lịch - thương mại - dịch vụ quốc tế phường Vũng Tàu, mang đến diện mạo hiện đại và góp phần khẳng định vị thế, tầm vóc của địa phương trong giai đoạn chuyển mình vươn tầm thế giới.

Tòa tháp 50 tầng tọa lạc ngang vòng xoay tứ trục giao lộ huyết mạch lớn nhất, đối diện tháp Tam Thắng & Quảng trường Thùy Vân - vị trí kim cương cuối cùng tại Vũng Tàu

Không chỉ là một công trình kiến trúc quy mô, dự án này còn thể hiện tư duy phát triển dài hạn của Tumys Homes: kết nối du lịch, thương mại và dịch vụ trong cùng một tổ hợp tích hợp. Với tầm nhìn vận hành bởi các thương hiệu quốc tế, dự án hướng đến chuẩn khách sạn 5 sao và căn hộ du lịch cao cấp, đón đầu xu hướng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng đô thị đang ngày càng mạnh mẽ.

Song song với phát triển các dự án bất động sản, Tumys Homes tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đầu tư với các mảng lưu trú ngắn hạn và khai thác cho thuê, tiêu biểu như chuỗi khách sạn 4 sao Erica Hotel Nha Trang, The Leah Hà Nội 5 sao quốc tế và thương hiệu Camila House – cung cấp dịch vụ lưu trú, quản lý vận hành và cho thuê căn hộ. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái khép kín, đảm bảo giá trị khai thác và gia tăng bền vững cho mỗi sản phẩm mà Tumys Homes phát triển.

Từ khát vọng đến hành động, Tumys Homes đang không ngừng khẳng định bản lĩnh và năng lực của một nhà phát triển bất động sản trọng điểm, mang đến những công trình biểu tượng, những tổ ấm hạnh phúc và góp phần kiến tạo giá trị sống thịnh vượng cho cộng đồng.