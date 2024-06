Tự dưng đau nhức, mất ngủ, mệt mỏi, có thể bạn đang thiếu canxi trầm trọng

TPO - Đang yên đang lành, bỗng một ngày bạn thấy xương khớp “kêu khùng khục”, đau nhức, đi kèm combo này là tình trạng mất ngủ, khó ngủ, mệt mỏi, móng tay bong tróc, có thể là cơ thể bạn đang phát tín hiệu rằng nó thiếu canxi.

Canxi đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, đặc biệt là đối với hệ xương khớp của phụ nữ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu canxi lại vô cùng phổ biến, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng (BV Đại học Y Hà Nội) chia sẻ: Thiếu canxi thường do một số yếu tố gây ra, bao gồm ăn không đủ các thực phẩm giàu canxi như sữa, phomai, rau xanh đậm... Các nguyên nhân khác bao gồm thiếu vitamin D, làm giảm khả năng hấp thụ canxi, thay đổi nội tiết tố như trong thời kỳ mãn kinh ở phụ nữ và các tình trạng bệnh lý như suy tuyến cận giáp hoặc bệnh thận mãn tính. Các yếu tố về lối sống, chẳng hạn như sử dụng nhiều caffeine hoặc rượu và sử dụng kéo dài một số loại thuốc (ví dụ: corticosteroid), cũng có thể góp phần gây ra tình trạng này. Ngoài ra, khi phụ nữ mang thai và cho con bú làm tăng nhu cầu canxi, có khả năng dẫn đến thiếu hụt nếu lượng bổ sung không được tăng lên đầy đủ.

Biểu hiện dễ thấy nhất của tình trạng thiếu canxi là đau nhức xương khớp. Những vùng đau này thường xuất hiện ở các vị trí chịu áp lực cao như hông, cột sống, cổ tay, bắp chân...

Canxi chủ yếu tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và nếu lượng canxi trong cơ thể bạn thấp thì điều này sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể mệt mỏi kéo dài. Canxi cũng là một yếu tố quan trọng cho chức năng hoạt động của cơ, chủ yếu là co bóp và thư giãn. Do đó, thiếu canxi sẽ dẫn đến yếu cơ và có thể bao gồm co giật, chuột rút và co thắt cơ bắp, đặc biệt là ở bắp chân, thường xảy ra vào ban đêm hoặc khi tập thể dục.

Một hệ lụy nữa của việc thiếu canxi là rối loạn giấc ngủ. Người bị thiếu canxi sẽ luôn trong tình trạng khó ngủ, ngủ không ngon giấc do đau nhức xương khớp hoặc co giật cơ bắp.

Ngoài ra, móng tay giòn cũng là dấu hiệu của lượng canxi trong cơ thể bạn thấp. Đi cùng với tình trạng gẫy móng tay là bệnh đau răng. Bởi vì canxi rất quan trọng đối với xương và răng nên nếu mức canxi giảm xuống, răng của bạn sẽ có dấu hiệu đau nhức không chịu nổi. Đó là lý do vì sao những người thiếu canxi có nguy cơ mắc bệnh nha chu cao hơn ngay cả khi đã giữ vệ sinh răng miệng tốt.

Đặc biệt, thiếu canxi ở phụ nữ có thể dẫn đến một số biến chứng nghiêm trọng. Đó là loãng xương, đặc trưng bởi xương yếu làm tăng nguy cơ gãy xương. Điều này đặc biệt phổ biến sau mãn kinh do nồng độ estrogen giảm. Các biến chứng khác bao gồm loãng xương (mật độ xương thấp hơn), tăng khả năng bị đau xương và chuột rút cơ, và có khả năng phát triển bệnh còi xương trong những trường hợp nghiêm trọng. Ngoài ra, nồng độ canxi thấp có thể góp phần gây ra các vấn đề về tim mạch, chẳng hạn như tăng huyết áp.

Để giải quyết tình trạng này, theo bác sĩ Thắng, dễ nhất là bổ sung canxi qua chế độ ăn uống. Thực phẩm giàu canxi rất cần thiết cho xương và răng chắc khỏe. Các sản phẩm từ sữa như sữa, phô mai và sữa chua là những nguồn được biết đến cung cấp canxi dồi dào. Đối với những người tránh dùng sữa, các loại sữa có nguồn gốc thực vật tăng cường (sữa hạnh nhân, đậu nành hoặc gạo) và nước trái cây là những lựa chọn thay thế tuyệt vời. Các loại rau lá xanh như cải xoăn, bông cải xanh và cải chíp cũng cung cấp canxi. Các nguồn khác bao gồm đậu phụ, hạnh nhân và hạt vừng. Các loại cá có xương ăn được như cá mòi và cá hồi đóng hộp cũng cung cấp một lượng canxi đáng kể. Ngoài ra, ngũ cốc và bánh mì có thể giúp đáp ứng nhu cầu canxi hàng ngày, góp phần tăng cường sức khỏe tổng thể của xương.

Thứ nữa, bạn phải tăng cường hấp thu vitamin D vì vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn. Do vậy, cần tắm nắng thường xuyên hoặc bổ sung vitamin D qua thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng.

Tập thể dục thường xuyên cũng giúp tăng cường mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương. Hạn chế các yếu tố nguy cơ bằng cách bỏ hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, cà phê,...

Trường hợp muốn bổ sung thực phẩm chức năng bổ sung canxi, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.