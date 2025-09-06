Từ 100K dịp 2/9, nhóm học sinh THPT Lưu Hữu Phước (Cần Thơ) làm một điều đầy ý nghĩa

HHTO - Một clip dài vỏn vẹn 16 giây nhưng lại khiến hàng triệu người "thả tim": nhóm học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước (Cần Thơ) đã góp số tiền quà 2/9 của mình - vỏn vẹn 100.000 đồng để nấu ăn và tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ý tưởng của hoạt động ý nghĩa này bắt nguồn từ cậu bạn Nguyễn Quốc Vĩnh Hưng (12A1). Trong nhóm bạn thân, Hưng đề xuất: “Hay là tụi mình dùng tiền quà lễ để nấu ăn phát cho người nghèo đi?”. Chẳng cần bàn cãi nhiều, mấy cái “like” và “ok” đồng loạt xuất hiện. Thế là chỉ sau một buổi nói chuyện, kế hoạch được triển khai.

Ngày 3/9, nhóm gồm Quốc Hưng, Nguyễn Trung Trực (12A1), Lê Thị Thu Trúc (12A5), Nguyễn Huỳnh Minh Điều và Lê Hoàng Kim (11A10) - đều là học sinh trường THPT Lưu Hữu Phước đã cùng nhau đi chợ, tự tay nấu 50 suất mì chay với đủ topping: mì trứng, cải thìa, cà rốt, đậu hũ chiên… kèm thêm 60 chai nước mát để phát cho người già neo đơn, em nhỏ lang thang và những lao động nghèo quanh trường.

(Video: Đoàn Trường THPT Lưu Hữu Phước)

Để lưu giữ kỷ niệm, nhóm quay lại một đoạn clip ngắn và viết chú thích rất dễ thương: “Báo cáo Nhà nước, tụi con đã tiêu hết 100K”. Chẳng ai ngờ rằng chỉ 16 giây video lại “gây bão” trên mạng xã hội: gần 7 triệu lượt xem, gần 1 triệu lượt thả tim và hàng nghìn bình luận khen ngợi.

Người xem không chỉ thích thú vì sự dí dỏm, mà còn xúc động bởi thông điệp giản dị: một khoản quà nhỏ vẫn có thể biến thành điều ý nghĩa nếu biết sẻ chia.

100.000 đồng không phải số tiền lớn, nhưng trong tay những học sinh tuổi 16-17, nó đã được biến thành những bữa ăn ấm áp và một clip lan tỏa tinh thần tử tế đến hàng triệu người.

Câu chuyện của nhóm học sinh Cần Thơ nhắc nhở rằng: đôi khi việc tốt không cần phải thật to tát, chỉ cần xuất phát từ tấm lòng chân thành - thế là đã đủ để lan tỏa yêu thương.