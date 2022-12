Truy xét băng nhóm chém gục nam thanh niên ở TPHCM

TPO - Hai nhóm thanh thiếu niên khoảng 30 người mang theo hung khí để “giải quyết mâu thuẫn”. Hậu quả khiến một người bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 16/12, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết vẫn đang lập hồ sơ, lấy lời khai các đối tượng có liên quan trong vụ việc một nam thanh niên bị bao vây, chém gục xảy ra trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp (quận 12).

Trước đó, ngày 15/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nhóm người cầm hung khí chém tới tấp nam thanh niên trên đường. Qua tìm hiểu của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào tối 10/12 tại con hẻm trên đường Tô Ký, thuộc khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Nạn nhân được xác định là Đ.H.M. (17 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận 12 đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 10/12 và rạng sáng 11/12, Công an quận 12 nhanh chóng xác định, lần lượt mời làm việc với hơn 30 người là thành viên của cả hai nhóm, đồng thời thu giữ nhiều cây ba chĩa, mã tấu, xe máy…

Theo công an, nhóm của Đ.H.M. mâu thuẫn với nhóm của Đ.D.P. (17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) trên mạng xã hội. Hai bên hẹn nhau tại một địa điểm ở quận 12 để “nói chuyện”.

Tối 10/12, nhóm của M. gồm 11 người và nhóm của P. 21 người đi đến điểm hẹn. Lúc này, cả hai nhóm đều mang theo hung khí. Khi đến nơi, hai bên xảy ra xô xát. Do yếu thế, nhóm của M. tháo chạy theo nhiều hướng khác nhau. Riêng M. được bạn chở bằng xe máy chạy vào con hẻm trên đường Tô Ký thì bị nhóm của P. đuổi theo.

Bị ngã xe, cả hai tiếp tục chạy bộ. Chạy được khoảng 50m, M. vấp ngã thì bị nhóm của P. lao vào chém tới tấp, gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm của P. nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Công an quận 12 yêu cầu những người có liên quan trong vụ việc nhanh chóng đến trụ sở trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, truy xét làm rõ các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích với các đối tượng có liên quan.