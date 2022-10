Tạm giam ông bố chém cảnh sát vì xin bỏ qua vi phạm cho con trai bất thành

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Thắng (SN 1981), ông bố rút dao chém cán bộ công an vì xin bỏ qua vi phạm giao thông cho con trai bất thành.

Sáng 19/10, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Dương cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Thắng (SN 1981, trú phường Tân Bình, TP Hải Dương) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”. Bị can Thắng đã có hành vi dùng dao chém một cán bộ công an vì xin bỏ qua vi phạm giao thông cho con trai bất thành, xảy ra một tuần trước trên địa bàn thành phố Hải Dương. Cụ thể, sáng 11/10, Tổ công tác thuộc Công an TP Hải Dương làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện Nguyễn Trung Anh (SN 2004, trú ở địa phương) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe kiểm tra. Tại chốt xử lý vi phạm, đại úy Nguyễn Đình Lợi yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ liên quan nhưng Trung Anh không trình được giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện. Do đó, đại úy Lợi lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Lúc này, nam thanh niên gọi điện thoại nhờ người thân mang giấy tờ tới để trình cảnh sát. Không lâu sau đó, Nguyễn Đăng Thắng (SN 1981, trú phường Thanh Bình, TP Hải Dương) điều khiển xe máy tới khu vực tổ cảnh sát làm nhiệm vụ, giới thiệu là bố của Trung Anh và xin không lập biên bản xử lý vi phạm của con trai nhưng cảnh sát không đồng ý. Người này định điều khiển xe của con trai rời đi nhưng bị cảnh sát giữ lại nên rút dao gắn ở xe máy chém vào lưng, vai khiến đại úy Lợi bị thương. Sau khi gây thương tích cho cảnh sát, Tuấn cùng con trai lái xe máy rời đi. Còn nam cảnh sát được đưa vào bệnh viện xử lý vết thương vùng lưng, vai. Sau đó, cảnh sát đã thu giữ một thanh kiếm dài khoảng 40cm được cho là hung khí gây thương tích cho cán bộ công an để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Đăng Thắng tiếp tục có những lời nói xúc phạm lực lượng cảnh sát. Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án. Nguyễn Hoàn