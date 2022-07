Truy thăng quân hàm Phó Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an đã truy thăng cấp hàm từ thượng úy lên đại úy cho Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà vì hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an vừa ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với ông Hoàng Văn Yên - Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh. Đại úy Hoàng Văn Yên (38 tuổi, quê huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 25/6, tổ công tác của Công an xã Khánh Thành thu giữ xe máy của chị Nh. (ở xã Khánh Thành) do vi phạm luật giao thông. Đến chiều 9/7, Hồ Minh Đạt (20 tuổi, ở xã Khánh Trung, huyện Diên Khánh, bạn trai của Nh.) lén đến xã Khánh Thành trộm xe máy vi phạm mang về nhà cất giấu.

Phát hiện vụ việc, đại úy Hoàng Văn Yên chỉ huy tổ công tác phối hợp với Công an xã Khánh Trung đến nhà Đạt truy thu xe máy nêu trên. Trên đường về đến đoạn gần Trạm Y tế xã Khánh Thành, Hồ Minh Đạt chạy xe máy đi theo phía sau dùng dao tấn công làm đại úy Yên tử vong.

Sau một ngày truy xét, lực lượng công an đã bắt được Hồ Minh Đạt khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà chị gái ở xã Khánh Trung. Theo công an, Đạt là người câm, điếc.