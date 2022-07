Vây bắt đối tượng sát hại phó công an xã ở Khánh Hoà

TPO - Khi đưa xe của một đối tượng vi phạm về trụ sở Công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà), thượng uý Hoàng Văn Yên - Phó trưởng Công an xã này đã bị đối tượng vi phạm đâm tử vong.

Sáng nay (10/7), các lực lượng Công an huyện Khánh Vĩnh đã vây bắt được đối tượng Hồ Minh Đạt (SN 2002, trú tại thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) khi tên này đang lẩn trốn tại một căn nhà người thân ở huyện Khánh Vĩnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng cuối tháng 6/2022, Đạt bị Công an xã Khánh Thành tạm giữ xe máy do vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đến chiều 9/7, Đạt đột nhập kho Công an xã Khánh Thành lấy lại xe máy đưa về nhà.

Phát hiện sự việc, thượng úy Hoàng Văn Yên - Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, cùng 2 cán bộ công an xã phối hợp lực lượng Công an xã Khánh Trung đến nhà Đạt và làm việc với cha mẹ của Đạt để đưa xe máy vi phạm về xử lý theo quy định.

Vì thế, Đạt đã sử dụng xe máy hiệu Sirius bí mật bám theo sau. Trên đường đưa xe máy vi phạm về đến gần Trạm xá xã Khánh Thành, Đạt tiếp cận và dùng dao nhọn đâm thượng uý Yên trọng thương. Đến tối 9/7, thượng uý Yên đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, đối tượng Đạt đã lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.