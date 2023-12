Truy nã đặc biệt đối tượng kề liềm vào cổ nhân viên cây xăng, cướp tài sản

TPO - Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) ra quyết định truy nã nghi phạm dùng liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng để cướp tài sản.

Ngày 1/12, Công an huyện Tiên Phước cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Vũ Viết Hải (SN 1982, quê xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội; thường trú tại tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) về tội cướp tài sản.

Hải là nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại cây xăng ở xã Tiên Cảnh vào tối 26/11.

Trước đó, lúc 19h42 phút ngày 26/11, đối tượng đi xe máy, mặc áo mưa màu xanh đến cây xăng Tiên Cảnh đổ xăng. Khi nhân viên đang đổ xăng vào xe máy cho Hải thì bất ngờ đối tượng rút chiếc liềm (dùng để cắt lúa) kề vào cổ nhân viên yêu cầu đưa tiền.

Qua xác định ban đầu số tiền đối tượng cướp của nhân viên này là hơn 15 triệu đồng.

Ngày 30/11 Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước ra quyết định khởi tố bị can đối với Hải về tội cướp tài sản. Sau khi xác minh, Hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, công an ra quyết định truy nã.