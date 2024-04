Trường quốc tế 'bùng' học phí ở Quảng Nam: Khó đòi lại toàn bộ số tiền đã nộp

TP - Ngày 1/4, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang làm rõ vụ việc liên quan Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh Green Shoots International School (phường Cẩm Châu, TP Hội An) bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái.

Quan điểm của cơ quan điều tra là sẽ khởi tố vụ án trước để giải quyết tiền cho người dân. Theo ông Lai, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với bà Catherine Clare Mckinley (52 tuổi, quốc tịch Anh, người điều hành trường) và người đại diện pháp luật là bà Sue Lyn Ryan (quốc tịch Úc), do đó đã làm văn bản đề nghị đại sứ quán hai nước này hỗ trợ tư pháp. “Vụ việc đang tạm đình chỉ để chờ tương trợ tư pháp của nước Anh và Úc. Hiện cơ quan điều tra tạm giữ một số tiền trong tài khoản của họ, khi khởi tố vụ án sẽ sử dụng được số tiền này để trả cho phụ huynh tuy nhiên chỉ được khoảng 1/3 số tiền phụ huynh đã nộp cho trường”, ông Lai cho biết. Trước đó, từ tháng 5 đến 8/2023, trường quốc tế Chồi Xanh Green Shoots International School tổ chức tuyển học sinh từ mẫu giáo đến THPT năm học 2023-2024. Dự kiến ngày 22/8, sẽ tựu trường năm học mới 2023-2024 nhưng vào ngày 8/8, các phụ huynh tá hỏa nhận được thông báo từ người điều hành trường là bà Catherine Clare Mckinley qua email với nội dung bà đã chuyển tất cả học sinh đang theo học tại trường qua trường APU ở TP Đà Nẵng; bà Catherine không còn điều hành Green Shoots. Tuy nhiên, khi phụ huynh liên hệ để nhập học cho con theo địa chỉ được cung cấp thì phía cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng từ chối với lý do họ không nhận được học phí từ trường Chồi Xanh. Theo phụ huynh, học phí ở đây dao động từ 350-400 triệu đồng/năm, có thể đóng theo tháng, quý. Số tiền phụ huynh đã đóng trước khi vào năm học mới khoảng 14 tỷ đồng. Để kịp cho con vào năm học mới, phụ huynh nháo nhác đi tìm trường khác, đồng thời nộp đơn lên cơ quan công an tố cáo hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay, trường quốc tế Chồi Xanh Green Shoots International School có khoảng 95 học sinh, trong đó có 11 em là người Việt Nam, còn lại là người nước ngoài. Nguyên nhân Green Shoots bất ngờ đóng cửa là do hết hợp đồng thuê nên bị lấy lại cơ sở vật chất, thu lại địa điểm dạy học. Sau khi nhận phản ánh của các phụ huynh, Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra, đồng thời mời đại diện trường quốc tế Chồi Xanh và phụ huynh đến làm việc; giới thiệu các trường tương đồng để theo học. Tất cả học sinh đã được nhận vào các trường quốc tế ở TP Hội An (Quảng Nam) và TP Đà Nẵng. Hoài Văn