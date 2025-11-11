Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.): Khánh thành trung tâm trải nghiệm – tư vấn tuyển sinh

Với diện tích gần 1.500 m², công trình “Trung tâm tư vấn tuyển sinh” được hoàn thành sau hơn 4 tháng thi công, bao gồm sảnh chính sức chứa lên đến 200 người, 10 quầy tư vấn cá nhân và không gian học nhóm hiện đại, nơi sinh viên và thí sinh có thể tự do học hỏi, trao đổi và phát triển kỹ năng. Không chỉ là công trình kiến trúc mới, Trung tâm Trải nghiệm – Tư vấn Tuyển sinh còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới và phát triển bền vững của MIT Uni.
Trung tâm được xây dựng nhằm hiện thực hóa ba định hướng chiến lược:
1. Nâng cao trải nghiệm cho thí sinh và phụ huynh trong hành trình tìm hiểu, chọn trường đại học phù hợp.
2. Chuyên nghiệp hóa công tác tư vấn – hướng nghiệp – hỗ trợ nhập học, giúp quá trình tiếp cận giáo dục đại học trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn.
3. Khẳng định hình ảnh MIT Uni. là trường đại học trẻ, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng hành cùng thế hệ tương lai trong môi trường học tập hiện đại, nhân bản và thực tế.
Buổi lễ khánh thành diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo xã Dầu Giây, đại diện các trường THPT khu vực Long Khánh - Thống Nhất, cùng hơn 10 doanh nghiệp đối tác như Ngân hàng Bản Việt, VIB, MB Bank, Nam Á, Sacombank, Pharmacity, ThinkSmart, Võ Anh Anh, Ford Long Khánh, Minh Hoàng Phát…
Việc đưa Trung tâm vào hoạt động khẳng định bước phát triển vững chắc của MIT Uni. trên hành trình trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu khu vực miền Đông Nam Bộ, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập và sáng tạo.
Cùng ngày, MIT Uni. tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025–2026 kết hợp Kỷ niệm 12 năm thành lập với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình – Mở cửa tương lai”. Sau 12 năm phát triển, MIT Uni. hiện có gần 5.000 sinh viên, hơn 5.000 cựu sinh viên, 20 ngành đào tạo, tỷ lệ việc làm 90%, cùng mạng lưới 200+ doanh nghiệp đối tác. Tại buổi lễ, Nhà trường trao hơn 100 suất học bổng trị giá 164,5 triệu đồng và ký kết 5 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp: Pharmacity, Ngân hàng Bản Việt, MB Bank, ThinkSmart và Võ Anh Anh, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm và chuyển giao công nghệ cho sinh viên.