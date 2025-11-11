Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.): Khánh thành trung tâm trải nghiệm – tư vấn tuyển sinh

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.) vừa tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Trải nghiệm – Tư vấn Tuyển sinh, công trình mới mang dấu ấn quan trọng trong chiến lược nâng cao trải nghiệm học tập, hướng nghiệp và tuyển sinh cho sinh viên, thí sinh và phụ huynh, nhân dịp kỉ niệm 12 năm phát triển và đổi mới.

Lãnh đạo địa phương cùng Ban Giám hiệu MIT Uni. cắt băng khánh thành

Với diện tích gần 1.500 m², công trình “Trung tâm tư vấn tuyển sinh” được hoàn thành sau hơn 4 tháng thi công, bao gồm sảnh chính sức chứa lên đến 200 người, 10 quầy tư vấn cá nhân và không gian học nhóm hiện đại, nơi sinh viên và thí sinh có thể tự do học hỏi, trao đổi và phát triển kỹ năng. Không chỉ là công trình kiến trúc mới, Trung tâm Trải nghiệm – Tư vấn Tuyển sinh còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới và phát triển bền vững của MIT Uni.

Trung tâm Trải nghiệm – Tư vấn Tuyển sinh MIT Uni. được trang bị hiện đại có sức chứa lên đến 200 người.

Trung tâm được xây dựng nhằm hiện thực hóa ba định hướng chiến lược:

1. Nâng cao trải nghiệm cho thí sinh và phụ huynh trong hành trình tìm hiểu, chọn trường đại học phù hợp.

2. Chuyên nghiệp hóa công tác tư vấn – hướng nghiệp – hỗ trợ nhập học, giúp quá trình tiếp cận giáo dục đại học trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn.

3. Khẳng định hình ảnh MIT Uni. là trường đại học trẻ, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng hành cùng thế hệ tương lai trong môi trường học tập hiện đại, nhân bản và thực tế.

Trung tâm Trải nghiệm – Tư vấn Tuyển sinh còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới và phát triển bền vững của MIT Uni.

Buổi lễ khánh thành diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo xã Dầu Giây, đại diện các trường THPT khu vực Long Khánh - Thống Nhất, cùng hơn 10 doanh nghiệp đối tác như Ngân hàng Bản Việt, VIB, MB Bank, Nam Á, Sacombank, Pharmacity, ThinkSmart, Võ Anh Anh, Ford Long Khánh, Minh Hoàng Phát…

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động khẳng định bước phát triển vững chắc của MIT Uni. trên hành trình trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu khu vực miền Đông Nam Bộ, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập và sáng tạo.