Trung Quốc phát hiện người do thám cho tình báo Anh

TPO - Trung Quốc cho biết, các cơ quan an ninh của họ phát hiện cách mà Cục Tình báo của Anh, còn gọi là MI6, dùng người nước ngoài ở Trung Quốc để thu thập thông tin và bí mật.

Ngày 8/1, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc thông báo trên mạng xã hội WeChat rằng từ năm 2015, MI6 đã thiết lập quan hệ với một người nước ngoài họ Huang, người phụ trách một cơ quan tư vấn nước ngoài ở Trung Quốc.

Sau đó, MI6 hướng dẫn Huang vào Trung Quốc trong nhiều dịp, hướng dẫn người này dùng vỏ bọc để thu thập thông tin tình báo liên quan đến Trung Quốc để phục vụ công việc do thám của Anh, thông báo cho biết.

MI6 cũng huấn luyện nghiệp vụ do thám chuyên nghiệp cho Huang tại Anh và những nơi khác, cung cấp thiết bị do thám đặc biệt để liên kết chéo.

“Sau khi điều tra kỹ lưỡng, các cơ quan an ninh nhà nước nhanh chóng phát hiện bằng chứng cho thấy Huang tham gia các hoạt động do thám, vì vậy đã triển khai các biện pháp hình sự đối với anh ta”, Bộ An ninh quốc gia cho biết.

Thông báo không nêu tên của cơ quan tư vấn mà Huang làm việc.

Ngược lại, Chính phủ Anh nói rằng các đặc vụ Trung Quốc nhắm vào những quan chức của họ đang làm việc ở nhiều vị trí nhạy cảm thuộc các lĩnh vực chính trị, quốc phòng và kinh doanh.

Gần đây, một nhà nghiên cứu trong Quốc hội Anh phủ nhận cáo buộc do thám cho Trung Quốc. Bắc Kinh nhiều lần phản bác cáo buộc mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi là “hoàn toàn không có cơ sở”.

Bình Giang