Trung Quốc công bố sách trắng đầu tiên về an ninh quốc gia

TPO - Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành sách trắng đầu tiên của nước này về an ninh quốc gia.

Trong bài đăng về sách trắng hôm 12/5, tờ Hoàn cầu Thời báo nhận định Trung Quốc vẫn đang duy trì sự ổn định và vững chắc, dù phải đối mặt với những tác động tiêu cực ngày càng sâu sắc từ bên ngoài và những thách thức nội bộ ngày càng gia tăng.

Cùng lúc đó, Trung Quốc tiếp tục hợp tác với các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương để duy trì hòa bình và phát triển khu vực, đưa sự ổn định vào một thế giới đầy biến động.

An ninh quốc gia của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới lấy an ninh nhân dân làm mục tiêu cuối cùng, an ninh chính trị là nhiệm vụ cơ bản và lợi ích quốc gia là nguyên tắc chỉ đạo.

Trong kỷ nguyên mới, Trung Quốc đã xác định rõ rằng việc phối hợp giữa phát triển và đảm bảo an ninh là một trong những nguyên tắc chính của quản trị quốc gia. Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn bằng cách cân bằng giữa sự cởi mở và an ninh.

Song Zhongping - một chuyên gia Trung Quốc về an ninh quốc gia, hàng không vũ trụ và quân sự - nói với tờ Hoàn cầu Thời báo rằng sách trắng an ninh quốc gia đầu tiên đã nêu rõ các mối đe dọa an ninh trên mọi lĩnh vực.

Trong đó, các mối đe dọa bên ngoài đặt ra những thách thức chưa từng có đối với Bắc Kinh. Thế giới đang bước vào giai đoạn bất ổn gia tăng. Các điểm nóng lân cận của Trung Quốc, chẳng hạn như xung đột Ấn Độ - Pakistan, đôi lúc lại nổi lên. Tác động lan tỏa từ các cuộc xung đột như Nga - Ukraine cũng đang tạo ra áp lực an ninh toàn diện.

Từ bên trong, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống bao gồm sự xâm nhập của các phần tử cực đoan, các nỗ lực cách mạng màu, rủi ro khủng bố, cũng như các vấn đề sắc tộc và tôn giáo, cũng có thể thách thức sự ổn định của quốc gia, ông Song cho biết.

Giữa những biến chuyển trên toàn cầu và những tiến bộ công nghệ, sách trắng đã mở rộng khái niệm về an ninh quốc gia. Trong khi những mối quan tâm truyền thống như chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải vẫn rất quan trọng, thì các lĩnh vực mới nổi như an ninh sinh học và an ninh không gian cũng đang trở nên nổi bật về mặt chiến lược.

Sách trắng xác định, rằng mô hình an ninh của Trung Quốc không chỉ bao gồm các lợi ích về chủ quyền mà còn bao gồm cả các lợi ích phát triển. "Với các dự án đầu tư và hợp tác đáng kể đang được triển khai ở nước ngoài, an ninh của các tài sản này đã trở thành một phần quan trọng trong những lợi ích phát triển của chúng tôi, và là một ưu tiên trong khuôn khổ an ninh quốc gia của chúng tôi", ông Song nói thêm.

Minh Hạnh