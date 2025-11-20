Trục vớt được một trong hai tàu cát trôi tự do trên sông Krông Ana, uy hiếp cầu Giang Sơn

TPO - Lực lượng chức năng đã trục vớt được một tàu lên bờ. Còn một tàu cát bị ngập sâu, chìm dưới chân cầu Giang Sơn, xã Hòa Sơn, Đắk Lắk.

Hai tàu trôi tự do, va quệt vào nhau trên sông Krông Ana

Chiều 20/11, ông Huỳnh Viết Trung - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ sáng tới giờ, UBND xã phối hợp các lực lượng chức năng tập trung xử lý 2 tàu cát trôi tự do trên sông Krông Ana. Hiện, lực lượng chức năng đã trục vớt được một tàu lên bờ. Còn một tàu cát bị ngập sâu, khoang tàu nước vào nên trọng tải nặng, chìm dưới chân cầu Giang Sơn.

"Khoảng 9h hôm nay tàu này bị chìm, mắc ở chân cầu Giang Sơn. Lực lượng chức năng dùng tàu lớn để kéo, lai dắt nhưng không thành công do tàu nặng nên bị đứt dây liên tục. Hiện chiếc tàu này đang mắc ở chân cầu, tựa vào mố cầu. Sở Xây dựng và các lực lượng đã tìm các phương án để kéo nhưng không được. Nước lũ vẫn đang lên mạnh, dâng cao nên không thể kéo chiếc tàu ra khỏi mố cầu", ông Trung cho hay.

Trước đó, khoảng 9h ngày 19/11, địa phương nhận được thông tin 2 tàu hút cát của HTX Sản xuất vật liệu Nam Sơn bị đứt dây neo dẫn đến việc phương tiện trôi tự do theo dòng nước.

Tàu trôi dạt về khu vực gần cầu Giang Sơn (Km24+00, Quốc lộ 27), tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho cầu, người tham gia giao thông, cũng như có khả năng xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Nhận được tin báo, UBND xã Hòa Sơn đã kiểm tra, ghi nhận hiện trường và thông báo cho chủ tàu phối hợp đảm bảo an toàn tạm thời. Đồng thời, cử lực lượng dân quân và công an xã theo dõi, cảnh giới khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết phức tạp và dòng nước chảy mạnh, xã không có khả năng tự xử lý hoặc trục vớt phương tiện. Nếu tàu không được kiểm soát rất dễ va chạm vào thân cầu, trụ cầu Giang Sơn gây mất an toàn công trình; hoặc có nguy cơ lật úp, chìm tàu và trôi tiếp xuống hạ lưu gây cản trở dòng chảy. Đặc biệt, có khả năng gây thiệt hại lớn về tài sản và an toàn của người dân sinh sống hai bên bờ sông.

UBND xã không có phương tiện chuyên dụng để kéo, cố định hoặc xử lý tàu. Xã đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chuyên môn, Sở Xây dựng huy động phương tiện cứu hộ, tổ chức kéo, trục vớt tàu để xử lý dứt điểm sự cố.