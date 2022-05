Trực tiếp SEA Games 31 ngày 20/5: Cờ tướng giành HCV cá nhân nữ

Hết ngày thi đấu 19/5, Đoàn TTVN đã vượt chỉ tiêu 140-150 HCV nhờ sự xuất sắc của các VĐV, đặc biệt là những môn thể thao Olympic như điền kinh và bơi lội.

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bứt phá ngoạn mục trên bảng tổng sắp khi giành tổng cộng 153 huy chương vàng, bỏ xa Thái Lan (62 HCV) và Singapore (44 HCV).

Trong ngày thi đấu hôm nay, các VĐV Việt Nam tiếp tục trông đợi những tấm huy chương đến từ các môn bắn súng, Muay, Judo, Futsal, Vovinam, cử tạ hay boxing, karate.

Đặc biệt ở môn Futsal, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lần đầu tiên giành HCV SEA Games nếu không để thua trước Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.

Bảng vàng thành tích Đoàn TTVN đến hết ngày 19/5

Hoàng Nguyên Thanh (điền kinh, marathon nam), Võ Xuân Vĩnh (điền kinh, đi bộ 20km nam), Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh, đi bộ 20km nữ), Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh (cờ vua, cờ nhanh đồng đội), Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh (bắn súng, 10m đồng đội súng ngắn bắn nhanh), Hoàng Thị Tuất (bắn súng, bắn đĩa bay), Phạm Hồng Quân, Hiền Nam (canoeing, 1.000m thuyền đôi nam), Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết (canoeing, thuyền C4 nữ), Nguyễn Trần Thanh Tự (billiards, carom 1 băng), Quàng Văn Cường (xe đạp, đua vòng tròn nam - 30 vòng), Lại Gia Thành (cử tạ 55kg nam), Hồ Thị Thu Hiền (karatedo, 68kg nữ), Đỗ Thanh Nhân (karatedo, 84 kg nữ), Bùi Thị Thảo (karatedo, trên 84 kg nữ), Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm (karatedo, quyền đồng đội nữ), Phùng Khắc Huy (vật tự do, 57kg), Nguyễn Xuân Định (vật tự do, 65kg), Cấn Tất Dự (vật tự do, 74 kg nam), Hoàng Văn Nam (vật tự do, 97 kg nam), Trần Văn Trường Vũ (vật tự do, hạng cân 86 kg), Nguyễn Thanh Liêm (vovinam, 60 kg nam), Đỗ Phương Thảo (vovinam, 65 kg nữ), Nguyễn Thị Hường (judo, 63 kg nữ), Lê Anh Tài (judo, 90 kg nam), Phạm Thị Thu Hiền (taekwondo, 62 kg nữ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800m tự do nam), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 200m bướm), Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Ngân (canoeing, đôi nữ 1.000m), Phạm Hồng Quân, Trần Thanh, Hiển Nam, Nguyễn Quốc Toàn (canoeing, 1000m C4), Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài, Phùng Thị Khánh Linh (ĐĐ kiếm chém nữ), Nguyễn Thị Xuân (vật tự do, 50kg), Kiều Thị Ly (vật tự do, 53kg), Nguyễn Thị Phương (karatedo, quyền cá nhân nữ), Lò Thị Hoàng (điền kinh, ném lao nữ), Lại Diệu Thương (vật tự do, 68kg), Đặng Thị Linh (vật tự do, 75kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật tự do, 57 kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật tự do, 62 kg nữ), Nguyễn Thị Ngoan (karatedo, 61 kg), Trương Thị Ánh Tuyết (taekwondo, 53kg), Nguyễn Thị Hương (taekwondo, 73 kg), Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh, 10.000m), Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh, TS 4x400m nữ), Phạm Thanh Bảo (bơi, 50m ếch), Phạm Thị Kiều Giang (vovinam, 55kg), Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh (Judo, Odokan Goshin Jutsu), Nguyễn Tường Vy, Mai Thị Bích Trâm (Judo, Katame no Kata), Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, cờ nhanh), Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ vua, cờ nhanh), Bùi Tiến Hải (vật cổ điển, 60 kg), Bùi Mạnh Hùng (vật cổ điển, 67 kg), Quách Thị Lan (điền kinh, 400m rào), Nguyễn Bá Sơn (vật cổ điển, 77kg), Nghiêm Đình Hiếu (vật cổ điển, 87 kg), Nguyễn Linh Na (điền kinh, 7 môn phối hợp), Nguyễn Minh Hiếu (vật cổ điển, 90kg), Hà Văn Hiếu (vật cổ điển, 130kg), Nguyễn Văn Lai (điền kinh, 10.000m), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo, 46kg), Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, 67kg), Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên (bơi, 4x200m tự do nam), PUB Mobile Esport, Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng), Quàng Thị Thu Nghĩa (Pencak Silat, 70-75kg nữ), Trần Đình Nam (Pencak Silat, 70-75kg nam), Lê Văn Toàn (Pencak Silat, 110kg nam), Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat, 75-80kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat, 80-85kg nam), Đội Taekwondo quyền sáng tạo đồng đội, Quyền Taekwondo tiêu chuẩn đồng đội nam, Quyền Taekwondo tiêu chuẩn đồng đội nữ, Phạm Quốc Việt (Quyền Taekwondo tiêu chuẩn cá nhân nam), Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh nam), Đồng đội nam kiếm chém, Đinh Phương Thành (xà đơn), Đinh Phương Thành (xà kép), Bùi Thị Nguyên (100m rào nữ), Khuất Phương Anh (800m nữ), Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy xa nữ), Lê Tiến Long (3000m vượt chướng ngại vật), Nguyễn Huy Hoàng (bơi 400m tự do nam), Trần Hưng Nguyên(bơi 200m ngửa), Phạm Tiến Sản (2 môn phối hợp); Hoàng Thị Phương Giang (wushu, trường quyền), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua), Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Nhật Quang (cờ tướng), Ngô Thị Phương Nga (wushu, 52 kg nữ), Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hồng Anh(khiêu vũ thể thao, samba), Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, 56 kg nữ), Bùi Thị Thu Hà (đấu kiếm), Nguyễn Thị Trang (wushu, 60kg nữ), Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hồng Anh (khiêu vũ thể thao, rumba), Trương Văn Chưởng (wushu, 65 kg), Bùi Trường Giang (wushu, 60 kg nam), Nguyễn Văn Tài (wushu, 70 kg nam), Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương (khiêu vũ thể thao, Paso Doble), Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương (khiêu vũ thể thao, Jive), Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương (khiêu vũ thể thao, latin), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400m nữ), Nguyễn Văn Lai (điền kinh, 5.000m nam), Phạm Thị Diễm (điền kinh, nhảy cao nữ), Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh, nhảy xa nam), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000m VCN nữ), Phùng Thị Huệ (jujitsu, 45 kg nữ), Đào Hồng Sơn (jujitsu, 56 kg nam), Trần Lê Lan Anh, Thái Thị Hồng Thoa (bi sắt, đôi nữ), Đinh Kim Loan (thể hình, đơn nữ), Trần Hoàng Duy Thuận, Bùi Thị Thoa (thể hình, đôi nam nữ), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC, cầu thăng bằng), Esports Liên Minh huyền thoại Tốc chiến, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 1.500m); Phạm Thị Huệ (rowing); Dương Thúy Vi (wushu); Lường Thị Thảo-Đinh Thị Hảo(rowing); Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang (rowing); Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (rowing); Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm); Trần Hoàng Duy Thuận (thể hình); Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500m nam); Nguyễn Hoài Văn (điền kinh, ném lao); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000m nữ); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m nam); Phạm Thanh Bảo (bơi, 100m ếch nam), Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo (cờ tướng, cờ nhanh), Le Nguyen Paul, Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền, Jeremie Luong (bơi, tiếp sức 4x100m nam); Tuyển bóng ném bãi biển; Tô Thị Trang (kurash, 48kg nữ), Nguyễn Phạm Hồng Mơ (kurash, 52kg), Trần Thương (kurash, 90kg nam), Bùi Minh Quân (kurash, 81kg nam), Lê Đức Đông (kurash, 66kg nam), Lê Công Hoàng Hải (kurash, 60kg nam), Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình (silat, đồng đội nữ), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn), Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Bùi Thị Lý, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi), Phạm Quốc Khánh (wushu - Nam đao nam) - Dương Thúy Vi (wushu - Kiếm thuật nữ), Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo (Rowing, thuyền 4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo), Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thị Thanh Trâm (kurash), Phạm Văn Mách (thể hình, 55kg), Đặng Thanh Tùng (thể hình, 65kg), Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Khánh Phong, Vĩ Lương, Hải Khang (đồng đội nam TDDC), Huỳnh Văn Tuấn (kickboxing, 51kg nam), Nguyễn Thị Hằng Nga (kickboxing, 48kg nữ), Huỳnh Thị Kim Vàng (kickboxing, 65kg nữ), Nguyễn Thế Hưởng (kickboxing, 67kg nam), Nguyễn Quang Huy (kickboxing, 60kg nam)