Trực tiếp Everton vs Liverpool 1-1 (H1): Vào!!! Everton gỡ hoà

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp bên cánh phải, hậu vệ Liverpool trong nỗ lực cản phá bóng đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà.

report VÀO!!! Everton gỡ hòa 1-1 Phút 25: Frimpong đá phản lưới, giúp Everton có bàn gỡ hòa. Trước đó, đội chủ nhà dàn xếp đá phạt cố định từ cánh phải. Frimpong đã chọn vị trí không hợp lý và đá phản lưới khó hiểu. report Frimpong dứt điểm bất thành Phút 23: Liverpool dàn xếp tấn công, trả ngược tuyến 2 dứt điểm tương tự tình huống Szoboszlai ghi bàn. Chỉ khác là Frimpong sút lên trời. report Nhịp độ trận đấu lắng xuống Phút 21: Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu, hạ thấp đội hình để đảm bảo phòng ngự ở sân nhà. Everton đang cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng để tấn công. report Thống kê trận đấu sau 10 phút Liverpool ghi bàn ngay ở pha dứt điểm đầu tiên ở trận này. Sau bàn thua, Everton đẩy cao đội hình để tăng áp lực tấn công. Liverpool cũng không muốn chơi phòng ngự và trận đấu vẫn duy trì ở tốc độ lên bóng rất cao. goal VÀO!!! Liverpool mở tỷ số 1-0 Phút 5: Szoboszlai Dominik sút từ ngoài vòng cấm ghi bàn tuyệt vời cho Liverpool. Trước đó, Wirtz thực hiện cú nhả bóng cho Szoboszlai, số 8 của Liverpool dứt điểm một chạm cực nhanh đưa trái bóng đi chìm và găm vào góc hiểm khung thành của Everton. report Alisson cứu thua Phút 3: James Garner sút phạt khó chịu lái bóng vào góc gần nhưng thủ môn Alisson kịp đổ người cản phá. report Tốc độ trận đấu đẩy lên rất cao Phút 2: Đúng với tính chất của trận derby vùng merseyside, 2 đội đang tràn lên tấn công dồn dập. Everton đã tạo ra cơ hội ngay từ phút đầu nhưng Grealish không kịp dứt điểm. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Đội hình Liverpool vs Everton report Đội hình Everton vs Liverpool

Trận derby vùng Merseyside lần thứ 249 giữa Everton và Liverpool diễn ra lúc 19h00 ngày 29/11 trên sân Hill Dickinson trong bối cảnh hai đội bóng thành phố cảng mang tâm thế hoàn toàn trái ngược. Đây cũng là trận derby đầu tiên của HLV Andoni Iraola trên cương vị thuyền trưởng Liverpool.

Đội khách đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 21 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm, nên mục tiêu tối thượng là giành trọn 3 điểm để tạm thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm trước khi Arsenal đối đầu Man City.

Liverpool đang đạt phong độ cực cao khi vừa đè bẹp Man United 4-0 tại Anfield cuối tuần trước với dấu ấn của tài năng trẻ 18 tuổi Rio Ngumoha và Cầu thủ xuất sắc nhất trận Florian Wirtz, sau đó tiếp tục thắng Club Brugge 3-0 ở Champions League. Riêng bản hợp đồng 116 triệu bảng Florian Wirtz đã ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo trong 5 trận gần nhất cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển Đức.

Trái lại, Everton bước vào trận đấu với áp lực nặng nề sau thất bại 0-4 trên sân Brentford, trận đấu mà họ sớm thủng lưới hai bàn từ các cú sút đổi hướng và mất đội trưởng James Tarkowski vì thẻ đỏ cuối hiệp một.

Trận thua này khiến thầy trò HLV David Moyes giậm chân ở vị trí thứ 9 với 16 điểm, dù trước đó từng có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, Everton vẫn có điểm tựa sân nhà Hill Dickinson, nơi họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Về lịch sử đối đầu, Liverpool áp đảo hoàn toàn khi Everton chỉ thắng 2 trong 34 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, còn cá nhân HLV David Moyes chỉ thắng 4 sau 29 trận gặp Liverpool. Dù chỉ một lần thắng kình địch trên sân nhà kể từ tháng 10/2010, Everton cũng mới thua 4 trận derby sân nhà trong 16 năm qua.