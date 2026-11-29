Trực tiếp Everton vs Liverpool 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Trận derby Merseyside lần thứ 249 lúc 19h00 ngày 29/11 mang hai thái cực đối lập: Liverpool thăng hoa quyết giành 3 điểm bám đuổi ngôi đầu, còn Everton trông chờ điểm tựa sân nhà Hill Dickinson để gượng dậy.

report Alisson cứu thua Phút 3: James Garner sút phạt khó chịu lái bóng vào góc gần nhưng thủ môn Alisson kịp đổ người cản phá. report Tốc độ trận đấu đẩy lên rất cao Phút 2: Đúng với tính chất của trận derby vùng merseyside, 2 đội đang tràn lên tấn công dồn dập. Everton đã tạo ra cơ hội ngay từ phút đầu nhưng Grealish không kịp dứt điểm. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Đội hình Liverpool vs Everton report Đội hình Everton vs Liverpool

Trận derby vùng Merseyside lần thứ 249 giữa Everton và Liverpool diễn ra lúc 19h00 ngày 29/11 trên sân Hill Dickinson trong bối cảnh hai đội bóng thành phố cảng mang tâm thế hoàn toàn trái ngược. Đây cũng là trận derby đầu tiên của HLV Andoni Iraola trên cương vị thuyền trưởng Liverpool.

Đội khách đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 21 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm, nên mục tiêu tối thượng là giành trọn 3 điểm để tạm thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm trước khi Arsenal đối đầu Man City.

Liverpool đang đạt phong độ cực cao khi vừa đè bẹp Man United 4-0 tại Anfield cuối tuần trước với dấu ấn của tài năng trẻ 18 tuổi Rio Ngumoha và Cầu thủ xuất sắc nhất trận Florian Wirtz, sau đó tiếp tục thắng Club Brugge 3-0 ở Champions League. Riêng bản hợp đồng 116 triệu bảng Florian Wirtz đã ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo trong 5 trận gần nhất cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển Đức.

Trái lại, Everton bước vào trận đấu với áp lực nặng nề sau thất bại 0-4 trên sân Brentford, trận đấu mà họ sớm thủng lưới hai bàn từ các cú sút đổi hướng và mất đội trưởng James Tarkowski vì thẻ đỏ cuối hiệp một.

Trận thua này khiến thầy trò HLV David Moyes giậm chân ở vị trí thứ 9 với 16 điểm, dù trước đó từng có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, Everton vẫn có điểm tựa sân nhà Hill Dickinson, nơi họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Về lịch sử đối đầu, Liverpool áp đảo hoàn toàn khi Everton chỉ thắng 2 trong 34 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, còn cá nhân HLV David Moyes chỉ thắng 4 sau 29 trận gặp Liverpool. Dù chỉ một lần thắng kình địch trên sân nhà kể từ tháng 10/2010, Everton cũng mới thua 4 trận derby sân nhà trong 16 năm qua.