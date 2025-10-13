Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ:

Trực thăng rơi xuống cao tốc, 3 người nguy kịch

Hồng Nhung

TPO - Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Sacramento, Mỹ khi một chiếc trực thăng y tế bất ngờ rơi xuống cao tốc, chỉ cách các phương tiện đang lưu thông vài mét, khiến 3 người trên khoang bị thương nặng.

Theo nhà chức trách, vụ việc xảy ra mới đây trên tuyến cao tốc 50, gần giao lộ Howe Avenue. Chiếc trực thăng Airbus H-130, thuộc dịch vụ REACH Air Medical Services, đã mất kiểm soát chỉ vài phút sau khi cất cánh từ mái trung tâm y tế UC Davis và lao thẳng xuống mặt đường đông đúc.

image-8cfe80png-11zon.jpg
Một chiếc trực thăng đã rơi xuống đường cao tốc ở California.

Hình ảnh ghi lại hiện trường cho thấy chiếc trực thăng bay thấp trước khi rơi nhanh xuống đất, tạo nên những cột khói lớn bốc lên khắp xa lộ. Hình ảnh sau tai nạn cho thấy máy bay bị lật ngược, vỡ nát giữa lòng đường, kính và mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Khoảng 15 người dân gần đó đã lập tức lao đến hiện trường, hỗ trợ lực lượng cứu hộ kéo các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. “Có một nạn nhân bị kẹt dưới trực thăng. Nhờ sự giúp đỡ của những người dân xung quanh, chúng tôi đã có thể nhấc phần thân máy bay lên và đưa họ ra ngoài”, Đại úy Justin Sylvia - đại diện Sở cứu hỏa Sacramento - cho biết.

Ông Sylvia xác nhận 3 người bị thương gồm phi công, y tá và nhân viên y tế, hiện đều trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Không có bệnh nhân nào trên khoang tại thời điểm xảy ra tai nạn.

2025-sacramento-aircraft-split-middle-1029474601jpg-11zon.jpg
Đội cứu hộ phát hiện chiếc trực thăng bị lật úp trên đường.

Nhân chứng Davyd Bychkoviak - người đang lái xe trên cao tốc vào thời điểm đó - vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi vẫn còn run. Chiếc trực thăng rơi chỉ cách xe tôi vài mét. Bụi bay mù mịt vào mặt, tôi còn cảm nhận được luồng gió mạnh từ cánh quạt. Nếu nó rơi ngay trên đường, chắc chắn sẽ có nhiều người thiệt mạng”.

Theo Sở cứu hỏa Sacramento, điều may mắn là chiếc trực thăng không bốc cháy sau khi va chạm. Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đã khiến giao thông trên cao tốc 50 tê liệt trong nhiều giờ.

Hồng Nhung
The Sun
#trực thăng y tế rơi #trực thăng Airbus H-130 #trực thăng rơi #helicopter crash

