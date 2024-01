Triệu tập tài xế ôtô tông tổ CSGT, vượt chốt đo nồng độ cồn

TPO - Tài xế ôtô 5 chỗ không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, quay đầu xe tông vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.

Sáng 22/1, Đội CSGT-TT Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đã chuyển vụ việc tài xế ô tô con tông vào lực lượng CSGT để thông chốt kiểm tra nồng độ cồn sang cho cơ quan điều tra thụ lý, điều tra vụ việc.

Theo đó, sự việc xảy ra vào hơn 20h ngày 21/1 trên đường Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An. Khi làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP Vinh (Nghệ An) yêu cầu tài xế ôtô 5 chỗ hiệu Mazda mang BKS 37K-270.92 chạy hướng Nam - Bắc đi vào lề đường bên phải để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, lùi ôtô rồi quay đầu. 6 CSGT đứng xung quanh xe ngăn cản, gõ vào kính yêu cầu tài xế dừng xe xuống trình diện. Dù vậy, người ngồi bên trong vẫn đạp ga, tông ôtô vào các thành viên tổ công tác khiến họ phải nhảy sang hai bên.

Một CSGT đã dùng điện thoại quay video, chụp mặt tài xế cùng biển số phương tiện. Sau khoảng một phút, tài xế đã lái ôtô thoát khỏi chốt đo nồng độ cồn, chạy ngược chiều theo hướng Bắc - Nam.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tuyến đường Trần Phú có rất nhiều phương tiện hỗn hợp lưu thông, rất may không xảy ra va chạm giao thông.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã triển khai bắt giữ chiếc ô tô con nói trên và triệu tập tài xế điều khiển lên làm việc.