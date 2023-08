Triệt phá ổ nhóm lừa đảo bằng chiêu câu dụ 'like sản phẩm để nhận tiền thưởng'

TPO - Ngày 8/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cục An ninh mạng và Phòng tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn khám phá ổ nhóm lừa đảo với chiêu thức làm nhiệm vụ like và đánh giá sản phẩm, video clip để nhận được tiền thưởng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại địa điểm làm việc của nhóm đối tượng trên. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2023 đến nay, nhóm đối tượng, đứng đầu bởi Hoàng Phi Long (SN 1997, trú Bắc Sơn, Lạng Sơn) đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên toàn quốc. Tổng số tiền mất cắp trong các vụ việc này lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, vào năm 2022, Long đã tham gia một băng nhóm lừa đảo do một người Trung Quốc lãnh đạo và hoạt động tại khu vực Campuchia. Tại đây, Long đã tiếp xúc và tiếp thu được phương pháp, cách thức và "chiến lược" của việc lừa đảo trực tuyến. Với mục đích kiếm lời, vào tháng 1/2023, Long đã tự tách ra để thành lập một đường dây lừa đảo riêng để tiếp tục hoạt động. Vào thời điểm đó, Long tiếp tục ở Campuchia và chỉ đạo Đỗ Thị Duyên (SN 1992, trú Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định), thuê nhà tại Lạng Sơn. Duyên đã thuê mua trang thiết bị, bao gồm máy tính, tai nghe và các dụng cụ khác, để hỗ trợ cho hoạt động gọi điện thoại chăm sóc khách hàng (Telesale). Duyên đã tuyển chọn 15 người làm nhiệm vụ thực hiện cuộc gọi đến "con mồi", giả mạo là nhân viên Công ty Panasonic và hứa hẹn việc làm cộng tác viên để thu thập thông tin. Khi các nạn nhân chấp nhận tham gia, những đối tượng này tại Lạng Sơn sẽ yêu cầu bị hại thêm vào danh bạ Zalo và Telegram cá nhân của Long ở Campuchia. Tiếp theo, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại thực hiện việc like và đánh giá sản phẩm, video clip của Công ty Panasonic để nhận được tiền thưởng. Ban đầu, những nhiệm vụ như vậy sẽ được thưởng 50.000 đồng, sau đó số tiền thưởng sẽ tăng dần lên theo số lần nhiệm vụ thực hiện, chẳng hạn như 150.000 đồng, 360.000 đồng... Tuy nhiên, sau một số lượng nhiệm vụ nhất định, nhóm đối tượng này sẽ yêu cầu nạn nhân phải nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng mà họ cung cấp trước mới được tiếp tục nhiệm vụ và nhận thưởng. Bằng cách này, các đối tượng tiếp tục làm cho nạn nhân nạp thêm tiền vào các tài khoản này dưới nhiều lý do khác nhau, sau đó yêu cầu họ phải nạp thêm tiền để có thể rút tiền hoặc tiếp tục tham gia. Nhờ vào các thủ đoạn này, nhóm đã liên tục yêu cầu các nạn nhân nạp số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng, rồi chiếm đoạt. Dựa trên thông tin thu thập được từ các nguồn, Cục An ninh mạng và Phòng tội phạm công nghệ cao phối hợp tác với Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành khám xét khẩn cấp tại địa điểm làm việc của nhóm đối tượng tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Họ đã triệu tập 17 đối tượng, thu giữ 20 bộ máy tính, 20 điện thoại di động và nhiều tang vật, tài liệu khác mà nhóm sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Minh Đức