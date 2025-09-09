Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả quy mô 'khủng'

Xuân Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 và Công an địa phương phát hiện, triệt xoá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 8/9, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất hộ kinh doanh do ông N.V.L (sinh năm 1978) làm chủ đang sản xuất, kinh doanh số lượng lớn bỉm trẻ em, băng vệ sinh được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra xác định có 1 dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất băng vệ sinh các loại. Số lượng hàng hoá tại cơ sở lúc này gồm: 121.700 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu, thành phần chính để sản xuất băng vệ sinh (túi nylon, màng trong, băng dính, keo dán, cuộn giấy…).

diana.png
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.
tn3.png

Ông N.V.L khai nhận toàn bộ số hàng hoá là băng vệ sinh nêu trên ông đã đặt mua trên thị trường các loại nguyên liệu để sản xuất băng vệ sinh gồm: giấy, bông, keo dán, băng dính, giấy nylon, trên cuộn nylon đã được in sẵn nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo với giá rẻ không có hoá đơn, chứng từ, sau đó gia công sản xuất để đóng gói thành băng vệ sinh hoàn chỉnh.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh này tạm dừng sản xuất, niêm phong toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị và tạm giữ số băng vệ sinh nhãn hiệu Diana, nhãn hiệu Thạch Thảo, bỉm giấy nhãn hiệu NaNu, nguyên phụ liệu... để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Xuân Phong
#bỉm trẻ em #băng vệ sinh giả #quản lý thị trường #Bộ Công Thương

