Trẻ em Ả Rập - Do Thái đoàn kết xoa dịu vết thương chiến tranh

TPO - Tại thủ đô Tel Aviv (Israel), những người dân địa phương đã cùng nhau tạo nên những trung tâm văn hóa cộng đồng cho mọi người, đặc biệt dành cho trẻ em là người Ả Rập cũng như Do Thái, qua đó truyền đi thông điệp: “Chúng ta không muốn những đứa trẻ phải sợ hay lo lắng khi gặp nhau”.

Khi đồng hồ điểm 3 giờ chiều (giờ địa phương), trẻ em đang sinh sống tại Tel Aviv bắt đầu chạy đến Trung tâm cộng đồng Ả Rập - Do Thái trong khu vực, do tổ chức phi chính phủ (NGO) có tên Standing Together (Đứng lên cùng nhau) lập ra.

Trước đó chỉ 10 phút, sau khi hai tiếng nổ lớn báo hiệu tên lửa, được cho là phóng ra từ Dải Gaza, đã bị phá hủy trên không, những đứa trẻ sau đó đã có thể xếp hàng ra khỏi tầng hầm trú ẩn của trung tâm và đến lớp thể dục, học nhạc và một buổi học thủ công do tổ chức này lập ra với mục đích cải thiện quan hệ giữa người Do Thái và người Ả Rập ở Israel.

Bên ngoài trung tâm cộng đồng trên, với tầm nhìn ra biển Địa Trung Hải, chính quyền thành phố Tel Aviv đã treo một biểu ngữ với khẩu hiệu: “Cùng nhau, tất cả cư dân Jaffa (thành phố cảng cổ, hiện thuộc vùng phía Nam thủ đô này) sẽ vượt qua được những khó khăn hiện tại”.

Ngay cả những thành viên nhiệt huyết nhất của tổ chức Standing Together cũng thừa nhận rằng, sau gần 3 tháng kể từ thời điểm xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng nổ, đây là thời điểm không hề lý tưởng cho những sáng kiến như vậy, trong bối cảnh “bom rơi đạn lạc” có thể đe dọa mạng sống của những đứa trẻ cũng như thành viên trong ban tổ chức.

Các hoạt động do tổ chức Standing Together điều hành bao gồm phân phát thực phẩm cho các gia đình gặp khó khăn về kinh tế, cải tạo các hầm tránh bom công cộng và tổ chức một loạt các cuộc mít-tinh nhằm phản đối chiến tranh. Được thành lập vào năm 2016, tổ chức này cũng thành lập một lực lượng “bảo vệ dân sự” không vũ trang giữa người Ả Rập và người Do Thái để bảo vệ tất cả các cộng đồng và cảnh báo cảnh sát trong trường hợp xảy ra hành động bạo lực.

“Đây là những thời điểm vô cùng căng thẳng. Mọi người vẫn đang phải trải qua những mối đe dọa từ cuộc xung đột ở Dải Gaza và xung đột Israel-Hamas nói chung. Mọi người ở đây đang ở trong trạng thái sinh tồn và suy nghĩ chỉ gồm hai màu: trắng và đen”, Nadav Shofet, người đứng đầu tổ chức cộng đồng của Standing Together ở Tel Aviv cho biết.

Bà Orit Tammuz (65 tuổi), nguyên là vũ công người Do Thái, đã mang theo cháu gái Amani đến trung tâm cộng đồng, chia sẻ: “Đối với tôi, tất cả những điều này là tự nhiên. Người Ả Rập, người Hồi giáo, người theo đạo Cơ đốc, người Do Thái, trong gia đình chúng tôi, không có sự khác biệt nào ở đây cả. Sẽ không có chiến thắng cho bất kì ai, nếu đây không phải là đất nước dành cho tất cả chúng ta”.

Theo thống kê, người có quốc tịch Palestine hiện chiếm 21% dân số tại Israel và họ thường sống ở các thành phố nơi họ chiếm đa số. Do đó, vùng Jaffa, với cộng đồng đa chủng tộc, đã thu hút nhiều gia đình Do Thái trẻ trong những năm gần đây. Nhiều gia đình có quan điểm tiến bộ, tuy nhiên vẫn cảm thấy lạc lõng với xu hướng cánh hữu của xã hội Israel nói chung. Điều này đã dẫn đến giá bất động sản tăng mạnh, khiến cho những cư dân Ả Rập nghèo hơn thường xuyên phải rời bỏ nơi ở và chuyển đi chỗ khác sinh sống.

“Mục đích của [những nỗ lực cộng đồng] này, đơn giản là đưa thành viên thuộc các cộng đồng tôn giáo, sắc tộc khác nhau xích lại gần nhau hơn, [qua đó xoa dịu vết thương chiến tranh], Amir Badran, luật sư và chính trị gia địa phương, cũng là một thành viên trong ban điều hành của tổ chức Standing Together, chia sẻ.

Mặc dù chưa xảy ra vụ bạo lực nào đáng kể, quan hệ giữa những người Do Thái (chiếm đa số) và người Palestine tại Israel, vẫn được mô tả bằng từ “căng thẳng”. Một cuộc điều tra gần đây cho thấy gần 60% người Israel gốc Ả Rập lo ngại sẽ bị quấy rối (harassed), và 10% người được hỏi cho biết đã có những trải nghiệm cá nhân về hành động đáng bị lên án này.

Bên cạnh những hoạt động cộng đồng đáng được biểu dương, tại Israel vẫn có một bộ phận người dân có tư tưởng thù địch với người gốc Ả Rập, cùng với đó là động thái từ phía chính quyền quốc gia Do Thái khi bắt giữ những người ủng hộ giải pháp hòa bình và phản đối chiến tranh.

Hồi tháng 10/2023, nữ ca sĩ Israel gốc Palestine Dalal Abu Amneh đã bị chính quyền tạm giữ, không lâu sau khi đăng tải lên trang Facebook cá nhân thông điệp: “Chỉ có thánh Allah là người chiến thắng”, kèm lá cờ Palestine. Sau đó cô đã được tại ngoại nhưng vẫn bị quản thúc tại gia.

Việt Long