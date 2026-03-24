Hành trình từ trái tim: Trao 500 bộ sách đổi đời đến sinh viên TPHCM

TPO - Sáng 24/3, khoảng một nghìn sinh viên tham gia chương trình “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt năm” tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM. Ngoài trao tặng bộ “Tủ sách Nền tảng đổi đời”, chương trình tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa sinh viên với các nghệ sĩ, diễn giả, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức trong hành trình trưởng thành của giới trẻ.

“Tri thức bù đắp thiếu hụt trong hành trình trưởng thành”

Sáng 24/3, chương trình Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt có điểm dừng đầu tiên tại Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM. Chương trình diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn sinh viên, chuyên gia, nghệ sĩ và diễn giả.

Ngay từ sáng sớm, không gian hội trường đã trở nên nhộn nhịp với hoạt động check-in, tặng sách. Những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng đổi đời gồm Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm và Không bao giờ là thất bại - Tất cả chỉ là thử thách được trao tận tay sinh viên, mở đầu hành trình giao lưu.

Sau phần tặng sách, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên Legend - nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của hành trình không nằm ở số lượng sách được trao đi, mà ở hệ giá trị được lan tỏa.

Hàng nghìn sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM nhận sách tại buổi giao lưu sáng 24/3.

Theo ông, 5 cuốn sách nền tảng mà Trung Nguyên Legend lựa chọn không phải ngẫu nhiên, mà là sự kết tinh của những nguyên lý thành công đã được kiểm chứng qua các vĩ nhân. Đây chính là “mật mã thành công” giúp người trẻ định hình tư duy, xây dựng khát vọng và hành động đúng hướng.

Điểm nhấn của chương trình là sinh viên được dịp trao đổi trực tiếp với các KOLs có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật và truyền thông. Góc nhìn của những khách mời giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm và hành trang bước vào đời.

Mở đầu buổi giao lưu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Đức hướng sự chú ý đến Izara Thiên Nga. Khi được đặt vấn đề đạt được những thành tựu khi còn rất trẻ, ca sĩ 16 tuổi cho biết cô đã bù đắp những thiếu hụt về trải nghiệm trong hành trình trưởng thành.

“Tôi còn nhỏ và không có nhiều trải nghiệm. Việc đọc sách giúp tôi có rất nhiều kiến thức để bù đắp lại thiếu sót. Sách giúp tôi rất nhiều trên con đường âm nhạc và nhiều mặt khác”, Izara nói.

Cô không né tránh thực tế người trẻ hiện nay phụ thuộc nhiều vào công nghệ, bản thân cô cũng sử dụng AI làm công cụ hỗ trợ học tập, làm việc. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh nhiều kiến thức từ sách vở không thể nào tìm thấy được từ AI hay bất cứ đâu trên mạng, đó là điểm khác biệt lớn nhất.

“Sau cùng, tôi nhận ra tri thức không chỉ là công cụ mà là nền tảng của sáng tạo, vượt lên trên mọi thứ. Bổ sung kiến thức là cách để bù đắp nhũng thiếu hụt trong hành trình trưởng thành của tôi”, Izara nói thêm.

Tiếp lời của Izara Thiên Nga, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh tiếp cận vấn đề ở góc nhìn rộng hơn, gắn tri thức với trách nhiệm cá nhân và sự phát triển của quốc gia.

Xuất hiện tại buổi giao lưu với tư cách “hoa hậu có thành tích học tập ấn tượng”, Phương Linh cho rằng từ lâu học tập và giáo dục là quyền cơ bản của con người. Nhưng khi xã hội phát triển, quyền cơ bản phát triển thành nghĩa vụ và trách nhiệm của những người trẻ. Từ đó, vai trò của tri thức trong việc tạo ra giá trị xã hội ngày càng quan trọng.

“Môi trường giáo dục cho tôi cơ hội phát triển bản thân và cũng cho em cơ hội để đóng góp, phụng sự cho cộng đồng. Một trong những lý do tôi tham gia chương trình là tầm nhìn của tập đoàn lớn luôn chú trọng, đầu tư con người - thành tố quan trọng nhất của sự phát triển đất nước”, Phương Linh nói tại buổi giao lưu.

“Tri thức, niềm tin giúp bước tiếp sau vấp ngã”

Sau màn giao lưu thẳng thắn với Izara Thiên Nga và Hoa hậu Phương Linh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Đức hỏi thẳng Phạm Anh Khoa: “Trong cuộc đời mỗi người nghệ sĩ sẽ có những nốt thăng, nốt trầm, thậm chí là nốt lặng. Điều gì giúp anh vẫn giữ được kết nối với đam mê và khán giả".

Nói về nốt lặng cuộc đời, Phạm Anh Khoa tự nhận anh có giai đoạn thành công sớm nhưng thiếu định hướng rõ ràng: “Ban đầu tôi thành công ở ngưỡng 20-21 tuổi. Lúc đó tôi không biết làm gì, cứ thế mà đi. Những va vấp giúp tôi nhận ra nhiều điều, đặc biệt là niềm tin trong hành trình bước tiếp".

Anh nói thêm niềm tin không tự nhiên có và giữ nguyên vẹn, mà phải được kiểm chứng qua thực tế, qua những khó khăn và trải nghiệm cá nhân. Chính quá trình đó giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân và con đường mình đang đi. Từ đó, Phạm Anh Khoa đề cao vai trò của tri thức như phao cứu sinh trong việc củng cố niềm tin.

“Tôi tin tri thức chắp cánh cho niềm tin và mang đến trải nghiệm lớn lao. Trải qua nhiều chuyện, tôi cho rằng hành trình của chúng ta không phải lúc nào cũng rõ ràng từ đầu, có những cơ hội đến một cách bất ngờ. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ được niềm tin và tiếp tục tiến về phía trước. Khi niềm tin được nuôi dưỡng bằng tri thức, con người sẽ có thêm nền tảng để phát triển và vững vàng hơn trước những thử thách”, nam ca sĩ giao lưu với sinh viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Đức (ảnh trái, trên) và các nghệ sĩ, khách mời tại điểm dừng đầu tiên của Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt năm 2026.

Sau phần chia sẻ của những nghệ sĩ trẻ, bà Võ Xuân Trang - Hiệu trưởng John Robert Powers Việt Nam - chia sẻ câu chuyện cá nhân, từ đó rút ra những bài học cốt lõi dành cho người trẻ.

Hiệu trưởng John Robert Powers Việt Nam cho rằng niềm tin ảnh hưởng đến mọi thứ, cho thấy sức mạnh của nhận thức cá nhân đối với năng lực mỗi người. Sau khi trải qua nhiều nghề nghiệp để đến với sự nghiệp giáo dục, bà đúc kết khi thiếu tự tin, năng lực thể hiện cũng bị hạn chế đáng kể.

Tuy nhiên, sự tự tin không thể chỉ đến từ hình thức bên ngoài mà phải được xây dựng từ nội lực. Hình ảnh có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng yếu tố quyết định vẫn là tri thức và nhân cách.

Vì vậy, điều cốt lõi đối với người trẻ là phải không ngừng học hỏi và tích lũy kiến thức: “Bạn phải có trí tuệ, bạn phải hiểu biết, bạn phải đọc nhiều… bạn không thể nào mạnh khi kiến thức ít”.

Từ quá trình trải nghiệm và làm giáo dục, cô cho rằng phát triển bản thân không chỉ dừng lại ở việc học, mà còn cần xác định rõ mục tiêu và nuôi dưỡng niềm tin vào chính mình. Niềm tin chính là nền tảng tạo nên ý chí để theo đuổi con đường đã chọn, và niềm tin cũng là mẹ của ý chí.

Khép lại phần giao lưu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Đức nhấn mạnh vai trò của tri thức thông qua bộ Tủ sách Nền tảng đổi đời, đồng thời điểm lại 5 cuốn sách cốt lõi gồm Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm và Không bao giờ là thất bại - Tất cả chỉ là thử thách. Đây được xem là “mật mã tri thức” mà chương trình mong muốn trao gửi tới sinh viên như một hành trang cho hành trình lập thân, lập nghiệp.

Từ điểm dừng tại Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Hành trình từ Trái tim tiếp tục lan tỏa khắp cả nước. Đồng hành cùng hành trình là hàng loạt nghệ sĩ, người đẹp và khách mời truyền cảm hứng như Izara Thiên Nga, Phạm Anh Khoa, Hoàng Yến Chibi, Uyên Linh, Khải Đăng, cùng các hoa hậu, á hậu như Phương Linh, Kỳ Duyên, Ngọc Châu, Phương Anh, Trịnh Mỹ Anh, Hà Trúc Linh, Cẩm Ly, Võ Cao Kỳ Duyên… góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri thức và khát vọng cống hiến trong giới trẻ.