Trao 5 tỷ đồng Học bổng “Khởi nghiệp kinh tế số” cho Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại buổi lễ, SYS Việt Nam - đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 500 suất Học bổng “Khởi nghiệp Kinh tế số” trị giá 5 tỷ đồng cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” do SYS Việt Nam và TikTok triển khai, với sự phối hợp của Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc SYS Việt Nam và ông Vũ Văn Thắng, Giám đốc CSS kí kết hợp tác hỗ trợ sinh viên giai đoạn 2025 – 2030.

Tăng cường năng lực số cho sinh viên trong thời đại mới

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Phan Huy Khôi – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam – nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn xây dựng Không gian sáng tạo trẻ trở thành nơi khơi nguồn cảm hứng cho sinh viên, nơi các bạn được học hỏi, được thực hành và được nuôi dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp gắn liền với chuyển đổi số, thương mại điện tử và kinh tế sáng tạo.”

Theo ông Khôi, việc hình thành mô hình Không gian sáng tạo trong trường đại học là một phần quan trọng của Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” – một chương trình quy mô toàn quốc nhằm đưa kiến thức, kỹ năng và tư duy kinh doanh số đến gần hơn với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên.

Buổi lễ diễn ra trong không khí sôi nổi, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), cùng các thầy cô, chuyên gia, doanh nghiệp và hàng trăm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu chỉ đạo hoạt động của Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”.

Đây được xem là một trong những hoạt động tiêu biểu của hệ sinh thái Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” – chương trình phối hợp giữa SYS Việt Nam và TikTok Việt Nam, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng thanh niên trên con đường hội nhập và phát triển năng lực số.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao kết quả mà Đề án đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự hợp tác giữa SYS Việt Nam và CSS là mô hình tiêu biểu gắn kết giữa tổ chức thanh niên, nhà trường và doanh nghiệp trong việc triển khai các sáng kiến hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện.

“Các hoạt động của Đề án đã minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và dấn thân của thanh niên trong kỷ nguyên số. Tôi tin rằng Không gian sáng tạo trẻ sẽ không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường trải nghiệm, khởi nghiệp và ươm mầm ý tưởng – nơi sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được truyền cảm hứng để làm chủ tương lai, phát huy tinh thần xung kích của lực lượng thanh niên thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số của Việt Nam trong thời đại mới” đồng chí Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm trao 500 suất học bổng Khởi nghiệp kinh tế số tổng trị giá 5 tỷ đồng cho Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hợp tác dài hạn và trao học bổng giá trị 5 tỷ đồng

Trong khuôn khổ buổi lễ, SYS Việt Nam và CSS đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2030, thống nhất triển khai chuỗi chương trình hỗ trợ sinh viên trong lĩnh vực khởi nghiệp và kinh tế số. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng khai thác và vận hành “Không gian sáng tạo trẻ” tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, cuộc thi sáng tạo và chương trình kết nối doanh nghiệp với sinh viên.

Đặc biệt, Trung tâm SYS Việt Nam công bố trao tặng 500 suất học bổng Khởi nghiệp Kinh tế số, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, tổng giá trị 5 tỷ đồng, dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Các suất học bổng này nằm trong quỹ khuyến khích học tập và khởi nghiệp do Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” khởi xướng, nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng, và thực hành khởi nghiệp trên các nền tảng số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội – bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình: “Học bổng không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn là sự khích lệ tinh thần mạnh mẽ đối với sinh viên, giúp các em có thêm cơ hội học hỏi, sáng tạo và khởi nghiệp trong thời đại số. CSS sẽ phối hợp chặt chẽ với SYS Việt Nam để đảm bảo việc triển khai và sử dụng học bổng một cách hiệu quả, minh bạch và đúng đối tượng.”

Ông Bùi Huy Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Cục TMĐT & KTS, Bộ Công thương) chia sẻ định hướng đồng hành cùng hoạt động khởi nghiệp kinh tế số trong lực lượng thanh niên, sinh viên.

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ông Bùi Huy Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Cục TMĐT & KTS, Bộ Công thương) – cho rằng mô hình hợp tác giữa tổ chức thanh niên và các trường đại học là hướng đi đúng đắn để hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số. “Sinh viên hôm nay chính là lực lượng lao động số của tương lai. Việc đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, sáng tạo nội dung, kinh doanh trên nền tảng số cần được đẩy mạnh ngay từ trong môi trường đại học để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển của đất nước,” ông nhấn mạnh.

Không gian sáng tạo trẻ – nơi ươm mầm khát vọng khởi nghiệp

Khoảnh khắc các đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai trương “Không gian sáng tạo trẻ” đã khép lại buổi lễ trong tiếng vỗ tay rộn ràng của sinh viên. Không gian mới này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kết nối sinh viên với doanh nghiệp, chuyên gia và các quỹ đầu tư khởi nghiệp, đồng thời là nơi diễn ra các lớp học kỹ năng, hoạt động trải nghiệm và huấn luyện về chuyển đổi số, thương mại điện tử, truyền thông sáng tạo.

PGS.TS Trương Ngọc Kiểm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội – cho biết, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt là những sáng kiến giúp sinh viên tiếp cận công nghệ và khởi nghiệp thực tế. “Không gian sáng tạo trẻ sẽ là nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và tinh thần dấn thân của sinh viên ĐHQGHN. Ở đây, các bạn không chỉ được học mà còn được làm, được thử nghiệm, và quan trọng hơn, được truyền cảm hứng để khởi nghiệp,” ông nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khai trương “Không gian sáng tạo trẻ” tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sự kiện cũng là minh chứng cho cách tiếp cận mới trong đào tạo đại học – gắn lý thuyết với thực tiễn, đưa khởi nghiệp và kinh tế số trở thành một phần trong môi trường học tập của sinh viên. Sau lễ ký kết, các đại biểu, chuyên gia và sinh viên đã cùng tham dự buổi giao lưu thân mật, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và thương mại điện tử.

Với tổng giá trị học bổng 5 tỷ đồng và cam kết hợp tác đến năm 2030, sự kiện lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc gắn kết giữa nhà trường, tổ chức thanh niên và doanh nghiệp công nghệ. “Không gian sáng tạo trẻ” không chỉ là biểu tượng của tinh thần đổi mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong hành trình làm chủ công nghệ, chinh phục kinh tế số và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.