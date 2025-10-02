Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Tránh tình trạng vàng thau lẫn lộn, áo gấm đi đêm trong đào tạo y khoa

Nghiêm Huê (thực hiện)
TP - Hội Giáo dục y học Việt Nam cùng nhiều trường ĐH y dược đang hợp sức xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa.

Chia sẻ về lo ngại chất lượng đào tạo y khoa, GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y dược TPHCM cho rằng, ngành y khoa Việt Nam muốn hội nhập, phải đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thưa ông, vì sao các trường mở mới ngành y khoa vẫn bám vào cái cũ trong khi họ có điều kiện để bắt tay luôn vào chuẩn mới?

Phần lớn trường này vẫn dựa vào việc tập hợp chương trình từ các bộ hồ sơ cũ để xin mở ngành, rất hiếm trường tìm tòi theo mô hình mới. Lấy chương trình cũ để mở ngành là cách làm nhanh, dễ nhất hiện nay.

Trong khi muốn đào tạo chương trình mới, giảng viên phải được đào tạo lại để cập nhật phương pháp, kiến thức. Vấn đề này hiện nay đang khó khăn, trở ngại với các trường y dược vì mới có một số trường có chương trình phát triển giảng viên.

Việc này giúp đào tạo lại giảng viên để họ giảng dạy theo phương pháp mới. Như vậy việc thực hiện theo chương trình mới vừa mất thời gian, vừa tốn kinh phí.

Chất lượng đào tạo y khoa nhiều người lo ngại, phải chăng có sự mở ngành ồ ạt?

Đúng là thời gian qua chúng ta cho phép mở ngành với tốc độ nhanh, số lượng nhiều trong khi sự chuẩn bị chưa phù hợp. Trường lớn chỉ tuyển 400 mà trường mới mở tuyển 800 chỉ tiêu. Vấn đề ở đây là do các quy định thiếu chặt chẽ trong việc mở ngành và xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Với thực trạng của đào tạo y khoa như hiện nay, làm thế nào để chúng ta hội nhập quốc tế, thưa ông?

Hiện nay, các nhóm ngành đều có các trung tâm kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận hoạt động tại Việt Nam. Những tổ chức này sẽ mang chuẩn của mình đến các trường ĐH của Việt Nam để kiểm định nếu trường có nhu cầu.

Riêng y khoa quy trình kiểm định theo chuẩn quốc tế lại không giống các ngành còn lại. Muốn được công nhận chuẩn quốc tế, Việt Nam phải xây dựng được một bộ chuẩn sau đó được Liên đoàn Y khoa thế giới công nhận. Các nước tiên tiến cũng phải làm thế.

2-84.jpg
GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y dược TPHCM

Hội Giáo dục y học Việt Nam cùng nhiều trường ĐH y dược đang hợp sức xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa. Đây là điều quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo y tế, đảm bảo chất lượng đầu ra khối ngành sức khỏe và nhất thiết ngành y khoa phải có riêng một bộ chuẩn đạt quy định quốc tế. Có như thế, chúng ta mới có thể hội nhập về đào tạo y khoa.

Hiện nay, các nước trên thế giới đều dựa nhiều vào bộ tiêu chuẩn của Liên đoàn Y khoa thế giới, trong đó có Mỹ. Vì thế, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia TPHCM kết hợp cùng với Hội Giáo dục y học Việt Nam xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa cũng dựa trên tiêu chuẩn đó.

Bộ này gồm 8 tiêu chuẩn với nhiều tiêu chí như: Sứ mạng và giá trị cốt lõi; chương trình đào tạo; lượng giá; sinh viên; đội ngũ học thuật; nguồn lực giáo dục; đảm bảo chất lượng; quản trị và hành chính. Khi có chuẩn, chúng ta sẽ đo được “sức khỏe” của các trường, tránh tình trạng vàng thau lẫn lộn hay áo gấm đi đêm.

Cảm ơn ông!

Nghiêm Huê (thực hiện)
