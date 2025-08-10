Trăn trở nhất của BS Nguyễn Lân Hiếu khi thôi chức Giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Dương

TPO - PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đến Bình Dương khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp nhất với vai trò hỗ trợ, sau đó ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đến nay, khi Bình Dương hợp nhất với TPHCM, ông xin nghỉ và có những trải lòng đầy xúc động.

Ngày 9/8, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chính thức đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thuộc hệ thống y tế TPHCM sau sáp nhập. Ông cũng thông tin về việc dừng chức vụ giám đốc tại bệnh viện này.

Ông đặt hy vọng lớn đối với công trình Bệnh viện 1.500 giường, cơ sở mới của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, suốt 3 năm lỡ hẹn ngày về đích. Ông cũng mong muốn kế hoạch đưa bệnh viện mới vào hoạt động giữa năm 2026 sẽ không còn lỡ hẹn như những lần trước. “Đây cũng là trăn trở nhất của tôi khi thôi nhiệm vụ nơi đây”- PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nói.

Ông nói tiếp: “Ba năm 3 tháng làm giám đốc bệnh viện, tôi đã học được rất nhiều điều. Chỉ có làm việc trực tiếp mới có thể hiểu hoạt động ở tuyến cơ sở khó khăn nhường nào. Đặc biệt ở một bệnh viện sau cơn bão COVID-19 tràn qua, xơ xác tiêu điều..."

Công trình Bệnh viện 1.500 giường tại Bình Dương

Ông kể về câu chuyện lập lại trật tự cho đội xe cứu thương. Cấm tuyệt đối không một xe dịch vụ ngoài nào được vào bệnh viện khi xe của bệnh viện luôn sẵn sàng đậu trong sân. Chưa đầy 1 tháng triển khai, đời sống tài xế được nâng cao, người bệnh được đối xử công bằng.

“Tưởng yên chuyện nhưng vào một buổi sáng, phong bì chuyển phát nhanh nằm trên bàn làm việc, khi tôi mở ra là cục đá, cái kéo nhọn cùng con dao cạo râu như một lời đe doạ. Nhưng điều đó không làm chúng tôi chùn bước và đội xe bệnh viện cho đến giờ này vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao”- ông nhớ lại.

Ông từng không dưới 3 lần viết đơn gửi lãnh đạo tỉnh xin được thôi nhiệm vụ. Nhưng giữ ông lại chính là tình người ở nơi đây. “Sự chân thành của lãnh đạo tỉnh, cho đến đồng nghiệp, các bạn bè trong hang cùng ngõ hẻm Bình Dương... là nguyên nhân tôi chưa dứt được áo ra đi. Mãi đến khi Bình Dương về với TPHCM, tôi đã thuyết phục được tỉnh nhà bổ nhiệm Long điều hành bệnh viện” - ông Hiếu chia sẻ.

Còn những trăn trở

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, đội ngũ nhân lực của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã được kiện toàn với gần 1.400 nhân viên, phát triển đầy đủ các chuyên khoa và đạt các chỉ tiêu khám chữa bệnh do tỉnh giao phó.

Những dự án phát triển đã và đang được triển khai như thành lập Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Trung tâm Tim mạch, Khoa U bướu, Khoa Tạo hình thẩm mỹ, Phẫu thuật can thiệp cột sống...

Theo ông Hiếu, việc chuẩn bị di dời vào Bệnh viện cơ sở mới 1.500 giường còn bộn bề nhưng đã tìm thấy hướng ra. Đời sống cán bộ nhân viên đã được nâng cao, kỷ cương làm việc đã dần vào nếp. Các khoa đã cố gắng triển khai nhiều kỹ thuật mới, nhận được nhiều bệnh nhân từ các tỉnh, thành khác đến điều trị...

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng

Dù bệnh viện đạt được nhiều kết quả, song ông Hiếu còn trăn trở, tự nhận bản thân chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đó là việc còn nhiều ca bệnh chuyển tuyến. Thái độ của nhân viên y tế có cải thiện nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Đặc biệt là việc cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao còn quá nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu thuốc vẫn tồn tại, bệnh nhân vẫn phải bỏ tiền túi cho các vật tư y tế. Máy móc xuống cấp hư hỏng nhiều mà việc thay thế sửa chữa còn chậm trễ.

Ông cho rằng, bản thân dù rất mong muốn làm được nhiều việc hơn nữa cho bệnh viện nói riêng và Bình Dương nói chung nhưng vì khoảng cách địa lý xa cách. Thêm vào đó là việc gia đình, bố tuổi cao, bệnh nặng nên phải gần gũi để chăm sóc. “Chính vì vậy tôi viết thư kèm theo đơn xin thôi chức Giám Đốc Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương”- ông nói.

Dù rời Bình Dương, nhưng ông Hiếu hứa sẽ luôn hướng về nơi cũ, tiếp tục dành thời gian vào động viên và hỗ trợ trực tiếp trong việc khám chữa bệnh. Với tư cách Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông sẽ bảo đảm các chương trình hợp tác đã và đang thực hiện một cách hiệu quả nhất.

“Tôi tin tưởng Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với sự đứng đầu của Bí thư Đảng ủy TS.BS Lê Ngọc Long hoàn toàn đủ tâm và tầm để tiếp tục lãnh đạo bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân”- ông Hiếu bày tỏ.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (cầm loa) thời điểm ở bệnh viện dã chiến hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bình Dương

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã kiêm nhiệm chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương từ tháng 3/2022. Việc bổ nhiệm ông Hiếu vào vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương mang tính chất hỗ trợ, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm dịch COVID-19 tại Bình Dương.

Trước đó vào năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, một bác sĩ tim mạch nổi tiếng, được cử về Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Ông đã có những đóng góp tích cực trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu ở Bình Dương.