Hà Nội sẽ là thành phố đáng sống - Bài cuối: Nhân dân hạnh phúc

Chăm lo cho thế hệ tương lai

Đầu tháng 8/2025, tại một nhà sách trên đường Nguyễn Trãi (TP Hà Nội), chị Lê Thị Thoa (34 tuổi, quê Thanh Hóa) dẫn con mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. “Năm nay, cháu đầu học lớp 3, cháu thứ 2 học lớp 1 nên tốn kém lắm, chỉ riêng tiền sách bút đã “đứt” 2 triệu đồng rồi. Đó là chưa kể tiền quần áo, giày dép, rồi các khoản đóng góp đầu năm cho con”, chị Thoa chia sẻ.

Khi biết năm nay thành phố Hà Nội có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học ở mức 20.000 đồng/ngày, chị Thoa rất phấn khởi. Chị cho biết, năm học trước tiền ăn bán trú của cháu đầu khoảng 25.000 đồng/buổi, tính chung mỗi tháng gia đình phải đóng góp khoảng 500.000 đồng. Năm nay, cháu thứ 2 vào lớp 1, nếu không được hỗ trợ, mỗi tháng gia chị phải đóng thêm 1 triệu đồng tiền ăn bán trú cho con. Năm học mới, khi được hỗ trợ bữa ăn bán trú, nếu tiền ăn nhà trường thu vẫn ở mức 25.000 đồng/ngày, gia đình chỉ phải đóng thêm 5.000 đồng/ngày/cháu bù chênh lệch.

Bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Văn Yên, phường Hà Đông, Hà Nội (ảnh: Ngọc Minh).

Chị Thoa cho biết, vợ chồng chị đều là nhân viên văn phòng với tổng thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng. Chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ, trong khi gia đình ở quê kinh tế cũng bình thường chẳng hỗ trợ được nhiều, vì thế, dù đã kết hôn gần 10 năm vợ chồng chị vẫn phải thuê nhà. Tiền nhà, tiền điện nước, sinh hoạt, rồi tiền học của các con khiến chị quay cuồng, phải tằn tiện mới đủ chi tiêu.

Chị bảo, với việc thành phố sẽ hỗ trợ tiền ăn bán trú cho 2 cháu, mỗi tháng gia đình chị sẽ tiết kiệm được khoảng 800.000 đồng phòng lúc ốm đau. “Tôi mong muốn thành phố không chỉ hỗ trợ ăn bán trú trong năm học 2025- 2026 mà cần thực hiện trong nhiều năm tiếp theo, đồng thời mở rộng đối tượng học sinh được hỗ trợ”, chị Thoa nói.

Cũng như chị Thoa, hàng nghìn phụ huynh tại Hà Nội rất phấn khởi khi thành phố hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, nhất là tại khu vực ngoại thành, vùng nông thôn. Ông Vương Đắc Lập, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Thán (huyện Quốc Oai cũ) cho biết, tiền ăn bán trú mỗi tháng từ 500.000 đồng – 600.000/học sinh là cả một vấn đề với nhiều gia đình ở nông thôn. Do đó, việc thành phố hỗ trợ bữa ăn bán trú sẽ giúp gia đình bớt gánh nặng, có thêm kinh phí để lo cho con ăn học. Bên cạnh đó, chính sách này thể hiện được sự quan tâm của thành phố với thế hệ tương lai; san sẻ gánh nặng chi phí học tập, chăm sóc trẻ em với gia đình.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo TP. Hà Nội thăm Trường THCS Cầu Giấy ngày 14/5

Tại kỳ họp thứ 25 HĐND TP. Hà Nội (từ ngày 8-10/7), Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thành phố đã nghiên cứu, khảo sát và xây dựng phương án hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trình HĐND TP. Hà Nội.

Theo bà Vũ Thu Hà, trẻ em cấp tiểu học đang trong độ tuổi phát triển mạnh mẽ cả về thể chất, trí tuệ đòi hỏi năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ nên việc tổ chức ăn bán trú cho 100% học sinh tại các nhà trường là cần thiết. Ngoài ra, học sinh được ăn trưa tại trường, phụ huynh sẽ không phải vất vả đưa đón con giữa buổi, tiết kiệm được thời gian, công sức, từ đó chuyên tâm vào công việc. “Việc hỗ trợ bữa ăn bán trú nhằm đảm bảo thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của Thủ đô phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thành phố”, bà Hà chia sẻ.

Trước những căn cứ khoa học, thiết thực, HĐND thành phố đã thống nhất ban hành nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Theo đó, từ năm học 2025- 2026, tất cả 768.028 học sinh tại 778 trường tiểu học trên địa bàn thành phố sẽ được hỗ trợ bữa ăn bán trú với mức từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/bữa. Tổng số tiền thành phố chi hỗ trợ là 3.063 tỷ đồng.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thị Thu Hà, sau 1 năm triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh cấp tiểu học, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách, Sở GD&ĐT sẽ thực hiện tổng kết, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo UBND thành phố về việc hỗ trợ cho các cấp học còn lại.

Kỳ họp thứ 25 HĐND TP. Hà Nội thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố.

Đánh giá về chính sách này, PGS.TS Bùi Thị An, ĐBQH khóa XIII nhấn mạnh, đây là một quyết sách đầy nhân văn của thành phố. Bà cũng mong muốn thành phố cần có sự quản lý chặt chẽ, giám sát, kiểm tra thường xuyên và nghiêm túc để mỗi bữa ăn đến tay học sinh thực sự bảo đảm an toàn, đủ dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể lực, trí tuệ cho các em.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú của Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, sau Hà Nội, HĐND nhiều tỉnh, thành cũng đang xem xét các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh trên địa bàn.

Mỗi người dân Thủ đô được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm

Mới đây, hơn 1.200 người dân xã đảo Minh Châu (Hà Nội) được các y bác sĩ các Bệnh viện tuyến trung ương và Hà Nội về thăm khám sức khỏe miễn phí. Tại khu vực khám, người dân được khám nội tổng quát, đo huyết áp, siêu âm, xét nghiệm máu, tư vấn dinh dưỡng… Các trường hợp có nguy cơ cao đều được tư vấn điều trị chuyên sâu.

Ông Nguyễn Minh Phương (SN 1961, xã Minh Châu) xúc động chia sẻ: “Hằng năm, xã Minh Châu vẫn duy trì các đợt khám bệnh miễn phí cho người dân, nhưng đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức với quy mô lớn. Chúng tôi ai cũng phấn khởi, cảm nhận rõ sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ y tế và chính quyền”.

Được biết, xã Minh Châu hiện có khoảng 1.313 hộ dân với 6.600 nhân khẩu. Đây là xã đảo duy nhất của Thủ đô, từng là một trong những địa bàn khó khăn nhất của huyện Ba Vì (cũ) về hạ tầng và tiếp cận dịch vụ y tế. Để giúp người dân được tiếp cận, hưởng đầy đủ những gì tốt nhất của y tế, Đảng ủy, chính quyền xã Minh Châu đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho bộ dân cư trên địa bàn xã.

Dự kiến, đến cuối năm 2025, xã Minh Châu sẽ hoàn thành khám sức khỏe cho 6.600 người dân trên địa bàn. Minh Châu cũng trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai khám sức khỏe toàn dân sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động.

Hà Nội phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe 1 lần/năm

Ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu cho biết, hoạt động khám chữa bệnh miễn phí của xã đảo Minh Châu nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và mong muốn của lãnh đạo thành phố về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm cho toàn dân - bước đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong kỷ nguyên mới, ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Đồng thời, việc này cũng nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho rằng, khám chữa bệnh tại xã đảo Minh Châu là hoạt động nhân văn, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm thiết thực của cấp ủy, chính quyền đối với người dân. Sở Y tế sẽ đồng hành với xã Minh Châu trong hành trình hoàn thành 100% hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân trước ngày 2/9.

Cũng theo ông Hưng, từ năm 2021, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, có mục tiêu tất cả người dân phải được khám, quản lý sức khỏe tối thiểu 1 lần/năm. Hiện nay, sở đang từng bước thực hiện kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sức khỏe cho người dân xã đảo Minh Châu.

Ông Hưng cũng cho biết, thời gian qua ngành y tế Thủ đô đã có nhiều giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ví như, HĐND thành phố đã ban hành các nghị quyết hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT, BHXH theo từng nhóm đối tượng nhằm tiến tới mục tiêu 97% người dân Thủ đô có thẻ bảo hiểm.

Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 25, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT, BHXH cho một số nhóm đối tượng. Cụ thể, với BHXH tự nguyện, ngoài mức hỗ trợ của Chính phủ theo quy định, thành phố hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; 75% đối với người hộ cận nghèo và 20% với các đối tượng khác.

Với BHYT, ngân sách hỗ trợ 100% đối với nhóm đối tượng gồm, thành viên hộ gia đình nghèo, cận nghèo (thời gian hỗ trợ 36 tháng); Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi, người khuyết tật nhẹ, dân tộc thiểu số. Thành phố hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và chưa được cấp thẻ BHYT; hỗ trợ 30% với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố.

Bà Phùng Thị Gấm (70 tuổi, trú tại xã Ba Vì) thuộc diện được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Bà cho biết, từ khi được cấp thẻ BHYT miễn phí, mỗi tháng, bà đều đặn đến trạm y tế xã để khám và lấy thuốc điều trị bệnh. Nhờ có thẻ BHYT, bà có thể chăm sóc bản thân tốt hơn, an tâm cho sức khỏe tuổi già.

Bên cạnh đó, thành phố cũng trích ngân sách hỗ trợ một số dịch vụ y tế công lập chưa được BHYT thanh toán sẽ được sử dụng ngân sách nhà nước TP. Hà Nội. Việc hỗ trợ này giúp các cơ sở y tế công lập thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phấn đấu người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đánh giá, qua gần 40 năm đổi mới (1986-2025), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã tạo nên những bước chuyển mình lịch sử, đưa Thủ đô từ một thành phố mang dấu vết chiến tranh trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hiện đại, văn minh, khẳng định vị thế đầu tàu quốc gia; đạt thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước, thể hiện tính ưu việt của con đường cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Trong số rất nhiều những thành tựu nổi bật, dự thảo báo cáo chính trị nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thành phố Hà Nội xác định an sinh xã hội là nền tảng cho sự phát triển bền vững, chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,929 năm 2024, tăng từ 0,799 năm 2020, cao nhất cả nước. Tuổi thọ trung bình đạt 76,6 tuổi năm 2024, tăng 1,1 tuổi so với năm 2020, dẫn đầu vùng Đồng bằng Sông Hồng và thuộc nhóm cao toàn quốc.

Hệ thống y tế được đầu tư mạnh mẽ, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, giám sát dịch bệnh và y tế dự phòng. An sinh xã hội được bảo đảm bao trùm, toàn diện. Thành phố nâng mức trợ cấp, mở rộng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, đạt tiến bộ vượt bậc trong các chỉ tiêu bảo hiểm. Đặc biệt, Hà Nội xóa bỏ hoàn toàn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2024, sớm 1 năm so với kế hoạch, khẳng định cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau…

Hà Nội phấn đấu thực hiện đến năm 2030 khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho tất cả người dân thành phố; có lộ trình tiến tới miễn viện phí toàn dân, trước mắt có thể xem xét miễn phí khám, chữa bệnh cho trẻ em. Ảnh: PV.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố xác định nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống người dân. Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ngang tầm khu vực, phát triển y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu, y tế thông minh. Quy hoạch phát triển một số bệnh viện thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, là bệnh viện tuyến cuối của cả nước. Đầu tư bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tiên tiến, mạng lưới y tế gia đình, kiểm soát bệnh tật, cấp cứu ngoại viện nhanh chóng… Phấn đấu thực hiện đến năm 2030 khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho tất cả người dân thành phố; có lộ trình tiến tới miễn viện phí toàn dân, trước mắt có thể xem xét miễn phí khám, chữa bệnh cho trẻ em.

“Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, an ninh xã hội, an ninh lương thực, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phấn đấu người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn. Xây dựng hệ thống an sinh toàn diện, đa tầng, hiện đại, bao phủ toàn dân, thực hiện tốt chính sách đối với người có công; hỗ trợ vùng xa, đồng bào dân tộc, thu hẹp chênh lệch thành thị - nông thôn, mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, có chất lượng. Xây dựng môi trường sống an toàn, quan tâm những vấn đề của lao động nhập cư, khả năng tiếp cận dịch vụ và nhà ở xã hội…”, dự thảo báo cáo chính trị đề cập.

Xác định một trong những thách thức lớn nhất với mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn mới là vấn đề môi trường, Đảng bộ thành phố sẽ ưu tiên tập trung thực hiện việc bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường và phòng, chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, thành phố xác định có giải pháp căn cơ để xử lý các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí, thoát nước, chống úng ngập, xử lý chất thải.

"Xử lý môi trường các con sông nội đô (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét), lưu vực sông Nhuệ - Đáy, lưu vực sông Cầu Bây - Bắc Hưng Hải; xử lý rác thải (xây dựng khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Núi Thoong và Châu Can với công nghệ tiên tiến, hiện đại theo quy hoạch; xử lý nước thải (xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng, Sơn Tây, Yên Sở,...) nhằm cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh trên địa bàn", dự thảo báo cáo nêu.

Thành phố cũng ưu tiên đầu tư thực hiện vấn đề thu gom và xử lý nước thải, rác thải do hoạt động của con người gây ra, xây dựng Thủ đô xanh, sạch, văn minh, hiện đại. Xây dựng các công viên mới với tỷ lệ bê tông hóa ít nhất, phát triển các mô hình xanh, "rừng trong phố". Ưu tiên xây dựng cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực đề di dời các công trình ô nhiễm, bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô theo quy hoạch được duyệt để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.

Thành phố sẽ tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên hiệu quả. Ưu tiên bảo vệ môi trường, quy hoạch diện tích cây xanh, mặt nước, cải thiện chất lượng không khí. Phấn đấu 75% - 80% số ngày trong năm (theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố) có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình. Xây dựng hành lang, nêm xanh theo quy hoạch, giảm phát thải khí nhà kính, tham gia thị trường carbon, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hà Nội xác định xử lý triệt để ô nhiễm không khí nội đô trước năm 2035, thực hiện vùng phát thải thấp. Hồi sinh các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét... Xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - Đáy, Cầu Bây - Bắc Hưng Hải. Nghiên cứu, xây dựng chương trình (hoặc đề án) chiến lược tổng thể Bảo vệ môi trường và phát triển xanh Thủ đô, tầm nhìn ít nhất 15 - 20 năm.

“Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô; với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ Thành phố Hà Nội tin tưởng, quyết tâm lãnh đạo Nhân dân Thủ đô vượt qua mọi thách thức, tranh thủ thời cơ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, với những đặc trưng “Thủ đô văn hiến– kết nối toàn cầu – thanh lịch hào hoa – phát triển hài hòa – thanh bình thịnh vượng – chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến – xã hội niềm tin – nhân dân hạnh phúc”, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu, góp phần đưa đất nước vươn tầm khu vực và thế giới, trở thành biểu tượng phồn vinh, hòa bình, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế”, dự thảo báo cáo chính trị nêu.