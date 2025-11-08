Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trai xinh gái đẹp nô nức check-in concert ‘anh Long’

PV

Chiều 8/11 thời tiết đẹp bất ngờ, hàng chục ngàn fan đã đổ về G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI - presented by VPBank, sẵn sàng “cháy” hết mình cùng huyền thoại K-Pop trong đêm diễn đầu tiên.

Hàng ngàn fan từ khắp nơi đã sẵn sàng “cháy” cùng ông hoàng K-Pop trong đêm diễn đầu tiên của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI - presented by VPBank.

a1.jpg

Ngay từ sáng sớm, 8Wonder Ocean City đã đông nghẹt fan đến check-in đổi vòng. Ai nấy đều lên đồ cực chất hòa mình vào “đại hội âm nhạc-thời trang” – nơi visual và khí chất đều “on top”.

a2.jpg

Từ váy cưới cô dâu, bộ vest hoa hồng và tất nhiên không thể thiếu khăn bandana... cả khu vực sự kiện như một sân khấu thời trang rực rỡ của các FAM.

a3.jpg

Đúng 3:00 cổng check-in đã được mở cho các fan sở hữu vé VIP và VVIP tham gia soundcheck cùng thần tượng. Ngay sau khi qua cổng check-in, fan được chào đón bởi chuỗi hoạt động xịn xò từ “kim chủ” VPBank: booth check-in sống ảo, khu chơi game nhận quà.

a4.jpg

Nhiều bạn trẻ thích thú khi được trải nghiệm Glam bot tạo video ngắn, tham gia dance challenge cùng các bản hit quen thuộc của G-DRAGON và nhận quà từ nhà tài trợ danh xưng duy nhất của sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI - presented by VPBank.

a5.jpg

Bên cạnh booth check-in xịn xò, kim chủ VPBank cũng có một cổng led check-in cực ngầu với những thông điệp cực dễ thương gửi fan.

a6.jpg

Trong cả hai ngày 8 và 9/11, kim chủ VPBank còn tài trợ miễn phí gần 50 chuyến xe đưa đón fan đến sự kiện, cùng một loạt ưu đãi độc quyền mà chưa có kim chủ nào của các đêm diễn trước trong chuỗi world tour có thể “đàm phán” được cho fan như đặc quyền sound check và tặng poster có chữ ký tay của thần tượng.

a7.jpg

Càng gần giờ concert, các FAM đến càng đông. Số lượng nam thần, mỹ nữ dày đặc, đi ba bước là thấy trai xinh gái đẹp, lên đồ không ngầu cũng chất.

a8.jpg

Có thể nói, không chỉ là một đêm nhạc, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI - presented by VPBank đã trở thành hiện tượng văn hóa của giới trẻ Việt. Dự kiến trong 2 đêm diễn tại Việt Nam, sẽ có khoảng 100 nghìn fan từ khắp mọi miền đất nước đến tham dự concert.

a9.jpg

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian concert diễn ra, lượng tìm kiếm lưu trú tại khu vực tổ chức sự kiện tăng vọt 250% so với cùng kỳ năm ngoái, khẳng định sức hút không thể chối cãi của một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới.

a10.jpg

Việc một ngôi sao tầm cỡ quốc tế như G-DRAGON lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong World Tour lần này cũng là minh chứng rõ ràng cho sức hút của thị trường giải trí Việt, cũng như tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn.

PV
#G-DRAGON #concert #Hà Nội #fan Việt #VPBank #world tour #âm nhạc

