Trải nghiệm thực tế căn hộ mẫu - The Aspira thành công gây ấn tượng nhờ chất lượng bàn giao cao cấp

Trải nghiệm căn hộ mẫu The Aspira giúp khách hàng và nhà đầu tư hình dung rõ không gian sống, đồng thời khẳng định cam kết chất lượng và dấu ấn “sản phẩm thật giá trị thật” của dự án trên thị trường TP.HCM.

Khám phá không gian sống khác biệt tại 3 căn hộ mẫu

Trung tuần tháng 8, The Aspira khai trương căn hộ mẫu gồm 1PN, 2PN và 2PN+. Mỗi căn hộ được đầu tư chỉn chu, mang phong cách riêng, phản ánh gu sống và cá tính gia chủ. Theo ghi nhận tại sự kiện, nhiều khách hàng đánh giá căn hộ mẫu không chỉ là bản phác họa sống động mà còn phản ánh chân thực cam kết bàn giao.

Chị Đặng Vy An (TP.HCM) quyết định đến Sales Gallery tham quan căn hộ mẫu The Aspira bởi chị tin trải nghiệm thực tế mới phản ánh đúng cam kết của chủ đầu tư. Chị cho biết: “Tôi khá bất ngờ khi thiết kế và chất lượng bàn giao vượt kỳ vọng. Vật liệu bàn giao cao cấp, chuẩn chỉnh từ các thương hiệu quốc tế. Mọi chi tiết đều được tính toán kỹ, mang lại cảm giác sống tiện nghi và thoải mái. The Aspira không chỉ hấp dẫn ở không gian sống tràn năng lượng mà còn ở hạ tầng kết nối thuận lợi, hệ thống tiện ích đồng bộ và tiềm năng phát triển khi khu vực TOD và metro hình thành. Đây vừa là cơ hội đầu tư tạo dòng tiền, vừa là lựa chọn an cư bền vững cho gia đình. Thế nên tôi đã ngay lập tức “chốt” một căn hộ 2PN tại sự kiện.”

Khách tham dự lễ khai trương căn hộ mẫu The Aspira.

Chung cảm nhận về chất lượng dự án, anh Nguyễn Tiến Dũng (phường Gò Vấp, TP.HCM) đặc biệt ấn tượng về việc The Aspira cam kết bàn giao nội thất Hafele tiêu chuẩn châu Âu, thiết bị vệ sinh TOTO và gỗ An Cường cao cấp, đồng bộ từ căn hộ mẫu đến căn hộ thực tế, đảm bảo tính bền bỉ, tinh xảo và công năng tối ưu.

“Từng chi tiết đều được hoàn thiện tỉ mỉ từ vật liệu, ánh sáng đến cách bố trí công năng. Sự kết hợp cùng công nghệ Smart Home giúp trải nghiệm sống tại The Aspira trở nên thực sự khác biệt, an toàn và tiện lợi”, anh Dũng cho hay.

Khách hàng tâm đắc khi mỗi căn hộ được khéo léo tận dụng từng mét vuông để tối ưu không gian sống

Căn hộ 1PN mang tinh thần trẻ trung, rực rỡ, phù hợp người trẻ yêu thích sự tự do. Căn 2PN hướng đến gia đình hiện đại với phong cách đương đại – tối giản nhưng tinh tế. Trong khi đó, căn 2PN+ trở thành “tuyên ngôn” cho phong cách urban hiện đại, chú trọng tối ưu công năng và khẳng định dấu ấn riêng.

Đa dạng thiết kế, diện tích và phong cách, mỗi căn hộ The Aspira chinh phục khách hàng đô thị năng động đa thế hệ. Dù 1PN, 2PN hay 2PN+, tất cả các căn hộ đều có ban công thông thoáng, lô gia riêng, toàn bộ phòng ngủ có cửa sổ giúp không khí lưu thông. Đặc biệt với căn 2PN và 2PN+ có thêm không gian có thể linh hoạt chức năng sử dụng, căn hộ có thể tùy biến thay đổi theo nhu cầu của gia chủ trong từng thời điểm, từng phong cách.

Khẳng định giá trị giữa bối cảnh thị trường chọn lọc khắt khe

Trong quý I/2025, thị trường căn hộ TP.HCM ghi nhận khoảng 1.400 giao dịch với tỷ lệ hấp thụ trung bình 23%, nhưng ở các dự án có vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch và hạ tầng hoàn thiện, con số này vọt lên 61% (Savills Việt Nam). Khảo sát từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy người mua ngày càng khắt khe, ưu tiên tiện ích nội - ngoại khu, pháp lý rõ ràng, chất lượng sống và tiêu chuẩn xây dựng.

Trong bối cảnh đó, The Aspira được đánh giá là một trong số ít dự án hội tụ đủ ba yếu tố then chốt đáp ứng nhu cầu khách hàng và khẩu vị đầu tư: pháp lý rõ ràng – tiến độ thi công vững – chất lượng bàn giao cao cấp. Tại lễ khai trương căn hộ mẫu The Aspira, đại diện đơn vị phát triển dự án - Sai Gon High Rise cho biết thêm: “The Aspira đang xây dựng phần thân đến tầng 4, chuẩn bị lên tầng 5 và công trường đang tích cực thi công ngày đêm để đạt mục tiêu bàn giao đúng tiến độ.”

Đặc biệt, dự án nhận được sự bảo chứng tài chính từ loạt ngân hàng lớn như Nam A Bank, Vietcombank, MB Bank, BIDV, Vietinbank, VPBank, TPBank,… mang đến cho khách hàng sự an tâm và linh hoạt trong phương án thanh toán.

Khi trải nghiệm thực tế chạm đến kỳ vọng, nhiều khách hàng quyết định đặt cọc giữ suất mua căn hộ ngay tại sự kiện.

Tại lễ khai trương căn hộ mẫu, nhiều khách hàng đã lựa chọn được căn hộ ưng ý sau khi trải nghiệm thực tế. Sự kiện còn ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị phân phối hàng đầu uy tín cho thấy niềm tin mạnh mẽ từ thị trường về tiềm năng tiêu thụ cũng như sức hút đầu tư của dự án trong giai đoạn tới.