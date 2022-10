TPHCM tuyên dương các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu

Chiều 13/10, UBND TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2022) và Tôn vinh “Doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2022".

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp (DN) cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời tin rằng tất cả doanh nhân, DN không chỉ kiên cường để vượt qua khó khăn mà còn đoàn kết để xây dựng TPHCM - là một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, ngày càng giàu mạnh.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2022 tăng 9,71% so cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến có khoảng 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2022; Thu ngân sách 349.902 tỷ đồng, đạt 90,5% dự toán và tăng 27,7% so cùng kỳ năm 2021; Thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố đạt 2,97 tỷ USD, tăng 26,1% so cùng kỳ. Số DN lập mới tăng 46,6% so với cùng kỳ bổ sung cho đội ngũ doanh nhân, DN thành phố ngày càng lớn mạnh.

Thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục hỗ trợ DN phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là các vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, giảm các chi phí không chính thức và chi phí thời gian cho DN; đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tiếp tục tháo gỡ các thiết chế pháp lý còn cản trở công cuộc đổi mới. Thực hiện tốt chương trình hỗ trợ DN đầu tư mở rộng thị trường...

Đại diện các DN, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM Nguyễn Ngọc Hòa khẳng định, Chính phủ, chính quyền các cấp đã có nhiều cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Các DN được hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh để sẵn sàng hội nhập quốc tế. “Với những bước đi của chính quyền thành phố về nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cộng đồng DN thành phố ngày càng có nhiều cơ hội kinh doanh thuận lợi hơn để đóng góp xây dựng Thành phố phát triển”.

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 66 DN và 60 doanh nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cũng tuyên dương tuyên dương, tặng giấy khen 98 DN và 98 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2022.